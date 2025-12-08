Youtuber «πιάνει στα πράσα» μοτοσικλετιστή χωρίς πινακίδες καθώς έτρεχε αστραπιαία: Το βίντεο από την Αττική Οδό

Ένα σοκαριαστικό βίντεο έκανε το γύρο των social media με έναν youtuber να καταγράφει οδηγούς στην Αττική Οδό.

Στο ντοκουμέντο, που αναπαράγει το Open, φαίνεται ο δημιουργός περιεχομένου να εντοπίζει έναν μοτοσικλετιστή χωρίς πινακίδες με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Καθώς προσπαθεί να τον σταματήσει εκτυλίσσεται ο εξής διάλογος:

youtuber: Πινακίδα;

Μοτοσικλετιστής: Θα πατήσουμε; (γκάζι)

youtuber: Γράφω, πινακίδα;

Μοτοσικλετιστής: εεε;

youtuber: Γράφω λέω, πινακίδα; Γράφω. Θα σε δέσουνε

Μοτοσικλετιστής: Δεν έχω πινακίδα πάνω

youtuber: Το ξέρω!

Μοτοσικλετιστής: Κ@υλ*ν*!

Ύστερα, ο οδηγός φαίνεται να πατάει το γκάζι, και να απομακρύνεται κάνοντας σούζα.

