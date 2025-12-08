Youtuber «πιάνει στα πράσα» μοτοσικλετιστή χωρίς πινακίδες καθώς έτρεχε αστραπιαία: Το βίντεο από την Αττική Οδό

Ένα σοκαριαστικό βίντεο έκανε το γύρο των social media με έναν youtuber να καταγράφει οδηγούς στην Αττική Οδό.
Στο ντοκουμέντο, που αναπαράγει το Open, φαίνεται ο δημιουργός περιεχομένου να εντοπίζει έναν μοτοσικλετιστή χωρίς πινακίδες με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Καθώς προσπαθεί να τον σταματήσει εκτυλίσσεται ο εξής διάλογος:
youtuber: Πινακίδα;
Μοτοσικλετιστής: Θα πατήσουμε; (γκάζι)
youtuber: Γράφω, πινακίδα;
Μοτοσικλετιστής: εεε;
youtuber: Γράφω λέω, πινακίδα; Γράφω. Θα σε δέσουνε
Μοτοσικλετιστής: Δεν έχω πινακίδα πάνω
youtuber: Το ξέρω!
Μοτοσικλετιστής: Κ@υλ*ν*!
Ύστερα, ο οδηγός φαίνεται να πατάει το γκάζι, και να απομακρύνεται κάνοντας σούζα.
