ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 80 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας - Πότε θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι

Εν μέσω αντιπαράθεσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) για το φόρτο εργασίας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τις απολαβές τους, έγινε η ορκωμοσία 80 νέων ελεγκτών στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Σύμφωνα πάντως με την ΕΕΕΚΕ, οι 80 ελεγκτές θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι - μετά την εκπαίδευσή τους - από το καλοκαίρι του 2027 και προορίζονται κυρίως για μονάδες της περιφέρειας και όχι για το «Ελ. Βενιζέλος».

«Με την ορκωμοσία των 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας υλοποιείται το πρώτο στάδιο του προγράμματος που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την πρόσληψη ακόμη 17 ελεγκτών εντός του έτους και άλλων 72 από την ίδια δεξαμενή επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, το 2026. Την ίδια στιγμή προχωρά η διαδικασία προσλήψεων και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες και συγκεκριμένα 43 νέοι ηλεκτρονικοί ATSEP φέτος και άλλοι 44 το 2026. Για το επόμενο έτος προγραμματίζονται επίσης, 28 προσλήψεις υπαλλήλων παροχής πληροφοριών (AFISO).

Η ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ γίνεται ταυτόχρονα με τον μετασχηματισμό της Υπηρεσίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική της αυτοτέλεια. Οι παραπάνω συντονισμένες ενέργειες εντάσσονται στο σχέδιο δράσης που εφαρμόζουμε σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Ελλάδας. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη της ΥΠΑ», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.