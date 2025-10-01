Δήμας για ελεγκτές: «Είχαν αποδεχθεί τις 28 πτήσεις ανά ώρα, όχι τις 23 που λένε τώρα»

Το ρήγμα στις σχέσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας παραμένει, με τον Χρίστο Δήμα να τους κατηγορεί ότι δεν τήρησαν τα συμφωνηθέντα.

«Πριν από 4 μήνες υπογράψαμε Κοινή Υπουργική Απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών, σε συμφωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, την οποία πέρασαν με απόλυτη πλειοψηφία από τη γενική τους συνέλευση, ότι θα εξυπηρετούν κάθε ώρα 28 πτήσεις.

Με τα ίδια συστήματα και τις ίδιες συνθήκες συμφώνησαν ότι ο αριθμός είναι στο 28, όχι στο 23 που μας λένε σήμερα. Το ότι δεν τηρήθηκε από τη δική τους πλευρά η ΚΥΑ, είναι κάτι που το εξετάζουμε. Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία. Κανονικά δεν δικαιολογούνται οι καθυστερήσεις», δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Σχετικά με τις απολαβές των ελεγκτών και αν έχουν οικονομικά αιτήματα, ο κ. Δήμας υποστήριξε: «Προφανώς δεν τους αρκούσε η διοικητική μεταρρύθμιση της ΥΠΑ και ζητούν κάποια επιπλέον πράγματα. Τα χρήματα που παίρνουν τα δικαιούνται και φορολογούνται για αυτά. Όμως και οι απολαβές μέσω Eurocontrol είναι υπό επανεξέταση. Τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα χρήματα αυτά είναι υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι. Αν έχουμε slow down όσον αφορά τη χωρητικότητα, αυτοί οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει το τριετές σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και διαδικασιών αεροναυτιλίας.

«Με το πού ανέλαβα Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαπίστωσα ότι έχουμε τρεις παραβάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου για το DLS (Data Link Services), για το PBN (Performance Based Navigation) και για τα ραντάρ με δυνατότητα Mode-S. Με δική μου πρωτοβουλία πήγα στην επιτροπή DG MOVE της Κομισιόν, πήρα μαζί μου τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Καθίσαμε με τα τεχνικά κλιμάκια και φτιάξαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης 364 σημείων, τριετούς διάρκειας έως το 2028, όπου αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ένας από τους 7 πυλώνες του σχεδίου δράσης είναι η διοικητική μεταρρύθμιση της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ. Δίνουμε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και διοικητική και οικονομική αυτονομία στην ΥΠΑ».

