Υπάρχει τελικά η «κατάθλιψη των Χριστουγέννων»; - Κλινικός ψυχολόγος εξηγεί

Τα Χριστούγεννα είναι μια μέρα όλο χαρά και λάμψη. Με οικογενειακά τραπέζια και φίλους. Ωστόσο, δεν ισχύει για όλους αυτό το συναίσθημα…

Ειδικός εξήγησε στην ΕΡΤ τον όρο «κατάθλιψη των Χριστουγέννων» που όπως περιγράφει δεν είναι επιστημονικός, ενώ αυτό που φέρεται να νιώθει ένα ποσοστό των ατόμων τα Χριστούγεννα είναι η μελαγχολία.

Ο κύριος Γιώργος Λυράκος, κλινικός ψυχολόγος, εξηγεί ότι υπάρχει νόημα ου η διάθεση μας «πέφτει» τα Χριστούγεννα δεδομένου ότι μειώνεται το φυσικό φως, αλλάζουν οι ρυθμοί του ύπνου και επηρεάζονται οι ορμόνες που επηρεάζουν τη διάθεση μας,

Αναφορικά με την Ελλάδα, τόνισε ότι μεγάλο ρόλο παίζει ο κοινωνικός παράγοντας. «Έχουμε πολλές προσδοκίε. Να είμαστε χαρολυμενοι, να είμαστε με την οικογενειά μας. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, είτε λόγω απώλειας, είτε λόγω οικονομικής κρίσης, είτε κακής διάθεσης», δήλωσε ο ειδικός.

‘Οταν τελειώνει η «υποχρέωση της χαράς» τότε σημειώνει ότι επέρχεται η κούραση. Αν δούμε ωστόσο, ότι η θλίψη διαρκεί πολλές εβδομάδες, τότε ενδέχεται να υπάρχει σοβαρότερος λόγος καθώς «φεύγουν» οι γιορτές.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι και το αλκοόλ παίζει ένα ρόλο καθώε συνδυάζεται με άγχος, θυμό και πιο έντονα συναισθήματα. Η μεγάλη ποσόστητα δυσλειτουργεί όλες τις ποιότητες του εγκεφάλου μας ενώ δεν αποκλείεται να «ξεθάψει» έντονα συναισθήματα και ενέργειες όπως βία και εντάσεις.