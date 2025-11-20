Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας από την κακοκαιρία: Κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί στην Ήπειρο

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Ήπειρο όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις ενώ το Νεστόριο πλημμύρισε καθώς υπερχείλισε ο Αλιάκμονας.

Το βράδυ της Τετάρτης (19/11), σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή Μηλιωτάδες, στο Ζαγόρι από τις συνεχείς βροχές. Άμεση ήταν η επέμβαση μηχανήματος του Δήμου, που προχώρησε στο καθάρισμα του δρόμου

Νωρίτερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου στήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά πέντε άτομα.

Επιτυχημένη ήταν η επιχείρηση διάσωσης τριών κτηνοτρόφων στην περιοχή Καβαλάρι του δήμου Ζαγορίου. Στους Μελισσουργούς, άλλοι δύο κτηνοτρόφοι εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος.

Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας

Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή της Καστοριάς προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου, με τον ποταμό Αλιάκμονα να υπερχειλίζει και να μετατρέπει τον χώρο του ιστορικού River Party σε μια απέραντη λίμνη λάσπης και ορμητικών νερών.

Το νερό κατέκλυσε με ορμή όλη την έκταση όπου κάθε καλοκαίρι χιλιάδες κατασκηνωτές ζουν το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της χώρας.

Στο μεταξύ, ο καιρός θα παραμείνει ασταθής και σήμερα Πέμπτη (20/11) σύμφωνα με την ΕΜΥ ενώ στο επίκεντρο θα βρίσκεται και πάλι η Ήπειρος και το βόρειο Ιόνιο.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα θα υπάρξουν πιθανώς ατο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

