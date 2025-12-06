Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του ο Πηνειός – Σε συναγερμό οι αρχές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής.
Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου.
Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.
Οι αρχές, πάντως, παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι υδάτινοι όγκοι εξακολουθούν να πιέζουν τα αναχώματα και ο κίνδυνος περαιτέρω πλημμυρών θεωρείται υπαρκτός.
Ο Νίκος Σαλέπης, κάτοικος και εκπρόσωπος των Πλημμυροπαθών Βαλομανδρίου, ανέφερε στην Αντιπεριφερειάρχη τις παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει στην περιοχή, καθώς αυτά που έχουν περατωθεί αποδείχθηκαν μη επαρκή.
Η ανησυχία είναι μεγάλη, αφού στην περιοχή έχουν σημειωθεί δύο φορές καταστροφικές πλημμύρες, μία το 2016 και μία το 2023.
- Βασίλης Σαραλιώτης: Ο αστυνομικός που ήταν δίπλα στον Κορκονέα και διατηρεί καφέ στη Δράμα, θέλει να επιστρέψει
- Νίκος Ρωμανός: Από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου στη «σακούλα» των Αμπελοκήπων
- Μάνδρα: «Αν δεν γκρεμιστούν κτίρια και κατοικίες, θα πλημμυρίζουν συνέχεια», λέει ο Μπελαβίλας
- Ψύχραιμος Κατσούλης: «Ήθελα να σου πω ότι έχω covid και σε φίλησα», του είπε ο Σαββιδάκης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.