Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του ο Πηνειός – Σε συναγερμό οι αρχές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής.

Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.

Οι αρχές, πάντως, παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι υδάτινοι όγκοι εξακολουθούν να πιέζουν τα αναχώματα και ο κίνδυνος περαιτέρω πλημμυρών θεωρείται υπαρκτός.

Ο Νίκος Σαλέπης, κάτοικος και εκπρόσωπος των Πλημμυροπαθών Βαλομανδρίου, ανέφερε στην Αντιπεριφερειάρχη τις παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει στην περιοχή, καθώς αυτά που έχουν περατωθεί αποδείχθηκαν μη επαρκή.

Η ανησυχία είναι μεγάλη, αφού στην περιοχή έχουν σημειωθεί δύο φορές καταστροφικές πλημμύρες, μία το 2016 και μία το 2023.