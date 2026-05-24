Υπερθέαμα στα Χανιά από τα Red Arrows - Μάγεψαν με τους σχηματισμούς τους

Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που κατεγράφησαν στα Χανιά, όπου τα Red Arrows πραγματοποίησαν αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, τα αεροσκάφη της της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας έσκισαν τους αιθέρες σχηματίζοντας υπέροχες εικόνες.
Η επίδειξη αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές των φετινών εκδηλώσεων μνήμης.
Τα Red Arrows, γνωστά και ως Royal Air Force Aerobatic Team, είναι το ακροβατικό σμήνος της RAF και δημιουργήθηκαν το 1964, έπειτα από τη συγχώνευση ανεπίσημων ακροβατικών ομάδων της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.
