ΥΠΕΞ: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ντουμπάι και Ντόχα σήμερα (11/3)

Ανακοινώθηκαν πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων που εγκλωβίστηκαν σε Ντουμπάι και Ντόχα λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Έπειτα από ενέργειες του ΥΠΕΞ οι πτήσεις πρόκειται να φθάσουν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα Τετάρτη (11/3) στις 18:00.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

Flight EK2553 από Dubai με εκτιμώμενη ώρα άφιξης 18:00, με 489 επιβάτες και 14 παιδιά (503 συνολικά).

Flight QR 203 από Doha με εκτιμώμενη ώρα άφιξης: 18.00, με 275 επιβάτες.