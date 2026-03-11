Χτύπημα σε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ: Σε ποιον εφοπλιστή ανήκει

Επιβεβαιώθηκε προ ολίγου από επίσημες πηγές πως χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας στα Στενά του Ορμούζ, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για ζημιές στο κήτος, χωρίς όμως τραυματίες.

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, το συγκεκριμένο πλοίο ανήκει στον στόλο της Star Bulk, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο κορυφαίος εφοπλιστής Πέτρος Παππάς, και ναυλώνει πάνω από 10 σκάφη, με σημαντική παρουσία στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.