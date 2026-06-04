Υπό έλεγχο η φωτιά στο Άλσος Βεΐκου στην πλευρά της Φιλοθέης - Πώς ξεκίνησε

Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στο περιαστικό άλσος στο λόφο Φιλοθέης Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε στις 11:57 σε χαμηλή βλάστηση στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά και έκαιγε ξερά χόρτα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του άλσους και πλησίον κατοικημένης περιοχής.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μελίσσια που βρίσκονται στην περιοχή και οι Αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους.