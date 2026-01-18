Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πέραμα: Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στα Καζάνια Περάματος, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε υπαίθριο χώρο της περιοχής. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς σε μικρή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές πετρελαιοειδών, γεγονός που σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Πέραμα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο των «καζανιών», σε κοντινή απόσταση από δεξαμενές υγρών καυσίμων.



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Περάματος και Κορυδαλλού. Οι πυροσβέστες έδωσαν «σκληρή» μάχη με τις τεράστιες φλόγες που ξεπηδούσαν γύρω από τα καζάνια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.



Υπόγειος αγωγός τροφοδοτούσε τη φωτιά

Το έργο της κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η φωτιά παρουσίασε κάποια στιγμή τρεις διαφορετικές εστίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φλόγα είχε «βρει» υπόγειο αγωγό υγρού καυσίμου. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να την «πνίξουν» με ειδικό αφρό, κατά διαστήματα ξεπετάγονταν ξανά μεγάλες φλόγες.

Τελικά, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 03:55 τα ξημερώματα, ωστόσο δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στο σημείο μέχρι το ξημέρωμα.





Οργή κατοίκων για το 112 και τα καζάνια

Ανάστατοι ήταν οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς ακριβώς πάνω από την περίφραξη των εγκαταστάσεων που φλέγονταν υπάρχουν εκατοντάδες κατοικίες. Το μήνυμα του 112 για τους καπνούς εστάλη στις 02:20, ώρα που η φωτιά είχε ήδη αρχίσει να περιορίζεται, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.



Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο Orange Press Agency: «Μόνοι μας είδαμε τη φωτιά και κατεβήκαμε με την αγωνία να μην αρπάξει κανένα καζάνι και ανατιναχτούμε όλοι».



Η ίδια ζήτησε τη λήψη μέτρων από την Πολιτεία, τονίζοντας: «Οι κάτοικοι της περιοχής εδώ και χρόνια παλεύουν και διεκδικούν να φύγουν τα καζάνια μέσα από την πόλη. Και μας κοροϊδεύουν. Εμείς ζητούμε τώρα να λάβουμε σαφείς οδηγίες. Καλούμε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια να πάρουν πρωτοβουλίες».

Άλλοι κάτοικοι φώναζαν προς τα στελέχη του δήμου Περάματος «πείτε μας τι εντολές έχετε δώσει;».

