Μια 31χρονη γυναίκα από χωριό του Δήμου Ηρακλείου καταγγέλλει ότι επί μήνες ζούσε σε καθεστώς ασφυκτικού ελέγχου, φόβου και κακοποιητικών συμπεριφορών από τον 45χρονο σύζυγό της και τη 69χρονη πεθερά της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, το περιβάλλον στο οποίο διέμενε είχε μετατραπεί σε έναν χώρο συνεχούς επιτήρησης, όπου ακόμη και οι κινήσεις της παρακολουθούνταν μέσω καμερών που – όπως υποστηρίζει – είχαν τοποθετηθεί εν αγνοία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive.gr, η γυναίκα περιέγραψε ένα κλίμα έντασης και διαρκών προστριβών, με συμπεριφορές που, σύμφωνα με τις αρχές, συνιστούν κακοποιητική μεταχείριση και σοβαρό περιορισμό της προσωπικής της ελευθερίας.

Η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα, κινητοποιώντας άμεσα την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του συζύγου όσο και της πεθεράς.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και οπλισμό στην κατοχή του 45χρονου, γεγονός που ενισχύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της βαρύτητας των καταγγελιών και του ενδεχόμενου κινδύνου για την 31χρονη.