Υπό κράτηση ο Αρχιφύλακας Δομοκού – Ερευνάται ο ρόλος του στη δολοφονία ισοβίτη

Μετά από ένταλμα του ανακριτή ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού συνελήφθη καθώς η ανακρίτρια δεν πείστηκε από την εκδοχή του 50χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο Βούλγαρος βαρυποινίτης ενήργησε για να τον προστατεύσει. Ο Αρχιφύλακας κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία Έλληνα ισοβίτη κρατουμένου.

Δεν έχει υπάρξει ακόμα απάντηση για το πώς το όπλο κατέληξε στα χέρια κρατουμένων, αλλά και για ποιον λόγο όλοι βρίσκονταν στο γραφείο του Αρχιφύλακα όταν εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν υποστηρίξει μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι, το θύμα μπήκε στο γραφείο του Αρχιφύλακα για να να επιτεθεί στον Αρχιφύλακα. Οι δύο άλλοι κρατούμενοι φέρονται να προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο Βούλγαρος τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

«Την έρευνα βεβαίως την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με την εμπειρία που έχει το σχετικό τμήμα και με τις εξιχνιάσεις που έχει κάνει κατά καιρούς και είναι γνωστές. Σε τέτοιου είδους εγκλήματα, παραδείγματος χάρη όπως μία ανθρωποκτονία, γίνεται μία ολιστική έρευνα. Η προανάκριση πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή το ποιος πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε κάποιον – αυτός είναι ο φυσικός αυτουργός μιας πράξης – θα πρέπει να διερευνήσει αν υπάρχουν εμπλεκόμενοι και ποιοι είναι και σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, αν υπάρχει ηθικός αυτουργός, δηλαδή κάποιος να κατηύθυνε, να οδήγησε, να έπεισε αυτόν που έκανε την πράξη», είπε αρχικά ο αντιπρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ, Χρήστος Συνδρεβέλης.

«Αν υπάρχει συνεργός, και στη συγκεκριμένη περίπτωση έτσι όπως φαίνεται, ή βεβαίως αν υπάρχουν συναυτουργοί. Ο συνεργός ποιος είναι; Αυτός που παρείχε συνδρομή πριν ή κατά τη διάρκεια μιας πράξης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ενημερωθήκαμε και από τα μέσα, αφού συλλέχθηκε από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και έγινε η προανάκριση, όλα τα πειστήρια, οι καταθέσεις και όλο γενικότερα το υλικό της προανάκρισης, στάλθηκε στις δικαστικές αρχές, στις εισαγγελικές αρχές και η ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον αρχιφύλακα για να διερευνηθεί τυχόν συνέργεια. Δηλαδή για κάποια συνδρομή πριν ή κατά τη διάρκεια της πράξης. Προφανώς και η κυρία ανακρίτρια, στα χέρια της οποίας ήρθε η προανάκριση, θα βρήκε στοιχεία. Αλλιώς δεν θα εξέδιδε ένταλμα σύλληψης. Θα βρήκε στοιχεία στα οποία μπορεί να υπήρχαν αντιφάσεις», συνέχισε.