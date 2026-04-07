Υποκλοπές: 4 νέες έρευνες από Άρειο Πάγο και Εισαγγελία Πρωτοδικών - Ερευνάται το αδίκημα της κατασκοπείας

Τέσσερις νέες έρευνες για τις τηλεφωνικές υποκλοπές αναλαμβάνουν ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με τη δικογραφία να διαχωρίζεται σε δύο διακριτά σκέλη.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr το σημαντικότερο μέρος της έρευνας, εκείνο που αφορά το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της κατασκοπείας, οδηγείται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Πρόκειται για την ίδια εισαγγελική αρχή που είχε χειριστεί και το πρώτο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, πριν από την έκδοση της ιδιαίτερα σημαντικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε σε ενδελεχή μελέτη της πολυσέλιδης δικαστικής απόφασης, η οποία επισημαίνει την ανάγκη διεξαγωγής τεσσάρων επιμέρους ερευνών, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραμείνει καμία σκιά γύρω από ένα ζήτημα που άπτεται του πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου και της θεσμικής διαφάνειας.

Κεντρικό σημείο των νέων ερευνών αποτελεί το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της κατασκοπείας, καθώς από τα στοιχεία που εξετάστηκαν προκύπτει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator παρείχε τη δυνατότητα πλήρους και απομακρυσμένης πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών.

Η τεχνική λειτουργία του λογισμικού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μεταξύ των στόχων συγκαταλέγονταν πρόσωπα που κατείχαν θέσεις υψηλής ευθύνης με πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, οδήγησε το δικαστήριο να στρέψει για πρώτη φορά την έρευνα προς την κατεύθυνση διερεύνησης πιθανής κατασκοπευτικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο δεύτερο σκέλος της έρευνας που αφορά πρόσωπα τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, τα συγκεκριμένα στελέχη δεν λειτουργούσαν απλώς ως εκτελεστικά όργανα, αλλά φαίνεται να είχαν πλήρη γνώση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με τα ίδια αδικήματα για τα οποία έχουν ήδη καταδικαστεί οι εργοδότες τους.

Υποκλοπές: Τι θα διερευνήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα διερευνήσει και το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας, με αφορμή καταθέσεις που δόθηκαν ενώπιον της Βουλής αλλά και του δικαστηρίου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κατάθεση του εμφανιζόμενου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Krikel, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» ενεργώντας για λογαριασμό άλλου επιχειρηματία που επίσης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Με βάση το περιεχόμενο της απόφασης, ζητείται να διερευνηθεί και η πιθανότητα ηθικής αυτουργίας στην ψευδορκία.

Τέλος, στο μικροσκόπιο τίθενται και οι καταθέσεις προσώπων που σχετίζονται με την αποστολή μολυσμένου μηνύματος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Η διερεύνηση επικεντρώνεται στη χρήση προπληρωμένης κάρτας κινητής τηλεφωνίας, στην ταυτοποίηση του προσώπου που προέβη στην αγορά της, καθώς και στη διερεύνηση πιθανών διασυνδέσεων με κρατικές υπηρεσίες. Οι κινήσεις της συγκεκριμένης κάρτας, αλλά και η αποκάλυψη της ταυτότητας υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να εμπλέκεται, θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.