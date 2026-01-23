Υποκλοπές: Η απάντηση της τράπεζας για την κάρτα με την οποία αγοράστηκαν τα «μολυσμένα» SMS

Την κίνηση της προπληρωμένης κάρτας από την οποία φέρεται να αγοράστηκαν τα μολυσμένα SMS με το κακόβουλο λογισμικό Predator που εστάλησαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα, διαβίβασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ενώπιον του οποίου δικάζονται για τις υποκλοπές τέσσερις επιχειρηματίες, η Εθνική Τράπεζα.

Κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου να ζητήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία, η Τράπεζα έστειλε την απάντηση της για την επίμαχη κάρτα η οποία είχε εκδοθεί στο όνομα του Αιμίλιου Κοσμίδη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συγκεκριμένος, κατόπιν κλήσης του δικαστηρίου, εμφανίστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και κατέθεσε ότι είχε χάσει την κάρτα και ότι δεν την είχε ενεργοποιήσει ποτέ.

Σύμφωνα με το υλικό που απέστειλε η Τράπεζα, το οποίο καθίσταται αναγνωστέο έγγραφο και εισάγεται στην δικογραφία, προκύπτει όγκος συναλλαγών. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, η πρώτη συναλλαγή έγινε με την έκδοση της κάρτας στις 2 Ιουνίου 2020 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με παράγοντες της δίκης, η ημερομηνία τής τελευταίας συναλλαγής συμπίπτει με την αφαίρεση των servers μίας από τις ελεγχόμενες εταιρείες από τα γραφεία της καταστατικής έδρας της, στο Χαλάνδρι.

Η δίκη συνεχίζεται με την ανάγνωση εγγράφων.

Η πλευρά τού δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, θύμα υποκλοπής των επικοινωνιών του που παρίσταται στην Υποστήριξη της Κατηγορίας, προσκόμισε 64 φακέλους μέσα σε δύο βαλίτσες με κρίσιμα έγγραφα για την υπόθεση, τα οποία θα αξιολογηθούν, όπως κάθε αποδεικτικό στοιχείο, από το δικαστήριο.

Μεταξύ αυτών, δημοσιεύματα από δημοσιογραφικές έρευνες καθώς και ευρήματα του Citizen Lab, αλλά και του Εργαστηρίου Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας για την υπόθεση. Επίσης προσκομίστηκαν στοιχεία για συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών καθώς και άλλα που αφορούν τον κάτοχο της επίμαχης κάρτας η οποία σχετίζεται με την αποστολή μολυσμένου μηνύματος στον κ. Ανδρουλάκη και άλλα πολιτικά πρόσωπα.