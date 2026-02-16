Υπόμνημα Δημάρχου Καισαριανής: «Τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 δεν είναι εμπόρευμα»

Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τους υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού απέστειλε ο δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του κράτους για την απόκτηση του ιστορικού φωτογραφικού υλικού που αφορά την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Όπως επισημαίνει, οι πρόσφατα δημοσιοποιημένες φωτογραφίες από τον «αιματοβαμμένο ηρωικό τόπο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» αποτελούν συγκλονιστικά τεκμήρια της ναζιστικής θηριωδίας και της θυσίας των εκτελεσμένων, οι οποίοι –όπως αναφέρει– «πορεύτηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα ακλόνητοι, αλύγιστοι, με πίστη στο δίκιο και τη λευτεριά του λαού μας».

Το υλικό αυτό αναρτήθηκε σε πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, γεγονός που προκάλεσε έντονη συγκίνηση και αντιδράσεις. Ο δήμαρχος σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή ο Δήμος δέχθηκε δεκάδες μηνύματα από κατοίκους, απογόνους εκτελεσμένων και ανθρώπους που συνδέονται με την ιστορική μνήμη της περιόδου 1940–1949.

Ο κ. Σταμέλος υπογραμμίζει ότι οι φωτογραφίες αποτελούν «ανεκτίμητα ιστορικά ντοκουμέντα» και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα αγοραπωλησίας ή να καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές. Η απόσυρσή τους από την πλατφόρμα δημοπρασιών, όπως αναφέρει, εντείνει την ανησυχία για την τύχη τους.

Στο υπόμνημα υπενθυμίζεται ότι το Μουσείο ΕΑΜικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, το οποίο λειτουργεί εντός του ιστορικού χώρου του Σκοπευτηρίου, φιλοξενεί ήδη σημαντικά τεκμήρια και δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών εδώ και δέκα χρόνια. Ο δήμαρχος τονίζει ότι ο αγώνας για την ανάδειξη και διασφάλιση του χαρακτήρα του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς είναι συνεχής και διαχρονικός.

Ο Δήμος ζητά από το κράτος να αναλάβει άμεσα την απόκτηση των φωτογραφιών και να τις αποδώσει εκεί όπου –όπως αναφέρει– «ανήκουν»: στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ, «μέσα από τις γραμμές του οποίου έδρασαν οι εκτελεσμένοι».

Το υπόμνημα κλείνει με την υπογραφή του δημάρχου, Ηλία Σταμέλου.