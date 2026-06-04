Μενού

Υπόθεση 3χρονης στα Χανιά: Άρχισαν οι διαδικασίες αναδοχής των τριών παιδιών

Οι διαδικασίες για την αναδοχή των τριών παιδιών που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, μετά την κακοποίηση της 3χρονης αδελφής τους, έχει ξεκινήσει.

Reader symbol
Newsroom
pagni
Tο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. | pagni.gr
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αισιόδοξοι είναι οι γιατροί της τρίχρονης από τα Χανιά που είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ με εμφανή σημάδια κακοποίησης και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ. Τα τρία αδέρφια της 8, 6 και 10 μηνών εξακολουθούν αν φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και συγκεκριμένα στην Παιδιατρική Κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα τρία παιδιά είναι πολύ καλά στην υγεία τους, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου τους παρέχει στήριξη από Κοινωνική Λειτουργό, δασκάλα ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για να καλύπτουν άλλες ανάγκες τους, μέχρι να ληφθερί απόφαση για το που θα μεταφερθούν.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αναδοχής τους, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, και σύμφωνα με πληροφορίες ο Εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Χανίων να πραγματοποιηθεί έλεγχος του άμεσου και έμμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων εξέτασης DNA των 4 παιδιών

Παράλληλα, αναμένεται το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA και για τα 4 παιδιά, προκειμένου οι Αρχές να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. 

Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη μητέρα του 3χρονου και ο 26χρονος σύντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι, από Εισαγγελέα και Ανακριτή, με τις κατηγορίες να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ