Υπόθεση 3χρονης στα Χανιά: Άρχισαν οι διαδικασίες αναδοχής των τριών παιδιών

Αισιόδοξοι είναι οι γιατροί της τρίχρονης από τα Χανιά που είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ με εμφανή σημάδια κακοποίησης και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ. Τα τρία αδέρφια της 8, 6 και 10 μηνών εξακολουθούν αν φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και συγκεκριμένα στην Παιδιατρική Κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα τρία παιδιά είναι πολύ καλά στην υγεία τους, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου τους παρέχει στήριξη από Κοινωνική Λειτουργό, δασκάλα ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για να καλύπτουν άλλες ανάγκες τους, μέχρι να ληφθερί απόφαση για το που θα μεταφερθούν.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αναδοχής τους, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, και σύμφωνα με πληροφορίες ο Εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Χανίων να πραγματοποιηθεί έλεγχος του άμεσου και έμμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων εξέτασης DNA των 4 παιδιών

Παράλληλα, αναμένεται το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA και για τα 4 παιδιά, προκειμένου οι Αρχές να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς.

Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη μητέρα του 3χρονου και ο 26χρονος σύντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι, από Εισαγγελέα και Ανακριτή, με τις κατηγορίες να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.