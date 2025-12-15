Υπόθεση ασέλγειας από δημοφιλή τραγουδιστή: Τι λέει το περιβάλλον του για την εμπλοκή του

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι άνδρας του καλλιτεχνικού χώρου πρόκειται να καταγγείλει από μέρα σε μέρα γνωστό τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις σε βάρος του, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν και για την παρουσία μαρτύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star News, δεύτερο άτομο ετοιμάζεται επίσης να καταθέσει μήνυση σε βάρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, ενώ φέρεται ότι έχει ζητήσει αποζημίωση προκειμένου να μην προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε μέσα από το «Πρωινό» περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την καταγγελία που αναμένεται να γίνει σε βάρος πολύ γνωστού Έλληνα τραγουδιστή για ασέλγεια, λέγοντας - μεταξύ άλλων - ότι αυτή φέρεται να τοποθετείται χρονικά πριν από περίπου έξι μήνες.

«Εγώ το έχω ακούσει πριν από μήνες. Είχε έρθει λοιπόν στα αυτιά μου ότι ένας υπερσεξουαλικός, να το πω έτσι, δημοφιλέστατος και πολύ αγαπητός Έλληνας τραγουδιστής, άντρας, είναι τεράστιο όνομα και πολύ αγαπητός και είπαμε έχει εκτόπισμα στην ευρύτερη showbiz, δεν είναι μόνο τραγουδιστής, γενικότερα είναι στα πράγματα της showbiz, πολύ αγαπητό πρόσωπο - και σε μένα ιδιαίτερα αγαπητός - ότι τέλος πάντων εκεί στο σεξ πάνω, μπορεί να μην έχει φερθεί καλά σε ανθρώπους, δεν έδωσα σημασία», είπε αρχικά.

Πρόσθεσε πως: «Λέω εντάξει, τον χτυπάνε. Τα ψηλά δέντρα τα χτυπάνε. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που τον χτυπάνε και τα λοιπά και τα λοιπά».

Τι λέει το περιβάλλον του δημοφιλούς τραγουδιστή

Οι πληροφορίες του Star News αναφέρουν πως το περιβάλλον του τραγουδιστή ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την καταγγελία δεν γνωρίζουν τίποτα σχετικά με την υπόθεση.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες ενώ δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα.

Η δισκογραφική εταιρεία που εκπροσωπεί τον καλλιτέχνη μέχρι στιγμής έχει αποφύγει οποιαδήποτε δήλωση, πάντως το πρόγραμμα και τα σχέδια του δημοφιλούς καλλιτέχνη συνεχίζονται κανονικά.