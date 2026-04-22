Υπόθεση εκβιασμών σε βάρος Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας: Ένοχοι οι τρεις από τους έξι κατηγορούμενους

Ένοχοι για την υπόθεση εκβιασμών του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών οι τρεις από τους έξι συνολικά κατηγορούμενους.

Η απόφασή του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών σήμερα, Τετάρτη, έβαλε τέλος στην πολύχρονη δικαστική διαδικασία, κρίνοντας ένοχους σε βαθμό πλημμελήματος τους δύο βασικούς κατηγορούμενους στην υπόθεση και επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δύο και τεσσάρων ετών αντίστοιχα.

Ο δεύτερος ειδικότερα καταδικάστηκε και για τις τρεις πράξεις απόπειρας εκβίασης και ο πρώτος για την μία από τις τρείς. Καταδικάστηκε επίσης μία εκ των τριών κατηγορουμένων δικηγόρων στην ίδια υπόθεση για άμεση συνέργεια στην δεύτερη υπόθεση εκβιασμού με ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Οι ποινές των δύο ετών μετετράπησαν σε χρηματικές με 10 ευρώ την ημέρα, ενώ για τα τέσσερα χρόνια εκτιτέο είναι το ένα έτος το οποίο ωστόσο έχει ήδη αντιστοιχηθεί στην προφυλάκισή του.

Οι υπόλοιποι τρείς κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων δύο ακόμη δικηγόροι απηλλάγησαν των κατηγοριών με βάση την ίδια απόφαση.