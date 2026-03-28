Υπόθεση κακοποίησης βρέφους στην Πάτρα: Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα φωτίσει τα αίτια

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υπόθεση του 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε από την μητέρα του σε σοβαρή κατάσταση στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο στην Πάτρα, με σημάδια κακοποίησης, καθώς αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η κατάσταση της υγείας του μωρού είναι καλή ωστόσο το πόρισμα της ιατροδικαστικής αναμένεται να αποσαφηνίσει αν το βρέφος υπέστη κακοποίηση.
Η εξέταση θα ολοκληρωθεί σήμερα (28/3), ενώ τα αποτελέσματα θα παραλάβει η εισαγγελία Πατρών που θα αρχίσει τις σχετικές διαδικασίες, εφόσον διαπιστωθεί ότι το 10 μηνών βρέφος κακοποιήθηκε.
Το περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα στις 10 Μαρτίου, όταν η μητέρα του μικρού κοριτσιού το μετέφερε για άλλο πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο του Πύργου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε μώλωπες και εγκαύματα, ενώ η μητέρα ενημερώθηκε, πήρε το παιδί και έφυγε από το νοσοκομείο.
Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία η οποία συνέλάβε τη μητέρα ενώ το 10μηνο βρέφος μεταφέρθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο του Πύργου. Παρέμεινε για νοσηλεία 10 ημέρες και από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (26/3) νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.