Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο Κινέζος που στρατολόγησε τον 54χρονο - Τι άλλο εξετάζουν οι αρχές

Πολλά είναι τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση του σμήναρχου που έδινε πληροφορίες στην Κίνα και οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η δράση του σχετίζεται με δίκτυο απόστρατων αξιωματικών. Ταυτόχρονα, αποκαλύφθηκε και ο Κινέζος που στρατολόγησε τον 54χρονο.

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι, το Πεντάγωνο και η ΕΥΠ έχουν πληροφορίες για την ύπαρξη ενός δικτύου απόστρατων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι μετά την αφυπυρέτησή τους εξελίχθηκαν σε προνομιακούς ομιλητές Κινέζων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι πληροφορίες προήλθαν από δυτική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία μάλιστα, ξεσκέπασε και τη δράση του 54χρονου.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος μετέτρεπε μυστικά έγγραφα σε QR code - «Ο εχθρός μπορεί να είναι εκ των έσω»

Όταν οι εν λόγω αξιωματικοί αποχώρησαν από την Πολεμική Αεροπορία προσπάθησαν να βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ταξίδεψαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είτε το Κατάρ προκειμένου να συνεργαστούν με κρατικές οντότητες είτε με κρατικές εταιρείες.

Τα νατοϊκά σεμινάρια και οι απόρρητες πληροφορίες για drones

Στα ταξίδια τους, οι απόστρατοι συμμετείχαν σε σεμινάρια, των οποίων οι αποδέκτες ήταν αξιωματούχοι των κινεζικών Υπηρεσιών. Σε αυτές τις ημερίδες υπάρχουν πληροφορίες ότι δόθηκαν ευαίσθητες πληροφορίες για Νατοικά όπλα, όπως drones.

Μάλιστα, ένας εκ των Ελλήνων αυτών, ελέγχθηκε σε χώρα του ΝΑΤΟ καθώς είχαν πληροφορίες ότι εμπλέκεται στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει εξακριβωθεί αν το εν λόγω δίκτυο απόστρατων σχετίζεται με την υπόθεση την 54χρονου. Ωστόσο, εξετάζεται από τις αρχές.

Το όνομα του Κινέζου που στρατολόγησε τον 54χρονο

Σύμφωνα με την κατάθεση του σμηνάρχου, όπως μεταφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», αν και οι επιτελείς της ΕΥΠ διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για ένα επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Η συνεργασία τους, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο, καθώς και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ξεκίνησε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά. Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και, αφού κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Το οικονομικό σκέλος της προδοσίας αναβαθμίστηκε σημαντικά κατά τη δεύτερη φάση της δράσης του. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.

Χρηματικό το κίνητρο του 54χρονου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κινέζος σύνδεσμος είχε εφοδιάσει τον αξιωματικό με ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείριση ενός ψηφιακού πορτοφολιού (crypto wallet). Μέσω αυτής της μεθόδου, ο 54χρονος λάμβανε εμβάσματα από την Κίνα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε δικούς του λογαριασμούς στην Αθήνα.

Τα ποσά που έχουν εντοπιστεί έως τώρα ανέρχονται σε 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Ωστόσο, ο σμήναρχος αδυνατεί να δικαιολογήσει το συνολικό κεφάλαιο που βρέθηκε στην κατοχή του, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε περαιτέρω έρευνες για την ύπαρξη τυχόν λογαριασμών σε κινεζικά τραπεζικά ιδρύματα.