Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος μετέτρεπε μυστικά έγγραφα σε QR code - «Ο εχθρός μπορεί να είναι εκ των έσω»

Ο 54χρονος αξιωματικός είχε μια φράση που επαναλάμβανε σχεδόν εμμονικά: «Ο εχθρός μπορεί να βρίσκεται μέσα στις τάξεις μας». Κανείς όμως δεν φανταζόταν ότι μιλούσε… για τον εαυτό του.

Με βαρύ βιογραφικό, αψεγάδιαστο προφίλ και θέση-κλειδί σε μονάδα εκπαίδευσης, έμοιαζε υπεράνω κάθε υποψίας. Κι όμως, πίσω από το χαμηλών τόνων παρουσιαστικό του, έκρυβε ένα από τα πιο καλοστημένα δίκτυα διαρροής απόρρητων πληροφοριών.

Η ΕΥΠ τον είχε θέσει υπό παρακολούθηση από τον Οκτώβριο, όταν έφτασαν οι πρώτες ενδείξεις ότι έγγραφα υψηλής διαβάθμισης έφευγαν από τα ελληνικά στρατιωτικά συστήματα με αντάλλαγμα γενναίες αμοιβές. Όταν το παζλ συμπληρώθηκε, η σύλληψη ήταν μονόδρομος.

Το εργαλείο του; Μια κρυπτογραφημένη κινεζική εφαρμογή εγκατεστημένη στο Samsung κινητό του. Με μια απλή φωτογραφία μπορούσε να μετατρέπει κάθε απόρρητο έγγραφο σε QR code. Ο παραλήπτης στην Κίνα, με αντίστοιχο λογισμικό, αποκρυπτογραφούσε τον κώδικα και έβλεπε το αρχικό υλικό. Γρήγορα, αθόρυβα, σχεδόν αόρατα. Έτσι διέρρευσαν πληροφορίες που αφορούσαν το ΝΑΤΟ και όχι μόνο.

Ειδικοί κυβερνοασφάλειας επιβεβαιώνουν ότι τέτοιες τεχνικές –στεγανογραφία, κρυπτογραφημένες εικόνες, «αθώα» αρχεία που κρύβουν μυστικά– αποτελούν πλέον συνηθισμένα εργαλεία σύγχρονης κατασκοπείας. Το πώς ακριβώς έστελνε τα QR code στον Κινέζο σύνδεσμο παραμένει άγνωστο, αλλά όλα δείχνουν ένα άρτια οργανωμένο σχέδιο.

Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, σχολιάζοντας συχνά θέματα κυβερνοασφάλειας. Ειρωνεία της τύχης: πριν δύο χρόνια, όταν είχαν διαρρεύσει απόρρητα αμερικανικά έγγραφα λόγω ενός απλού τυπογραφικού λάθους, είχε γράψει δημόσια: «Μην υποτιμάτε τα ανθρώπινα λάθη· μπορούν να προκαλέσουν χάος».

Δύο χρόνια μετά, το χάος το προκάλεσε ο ίδιος — όχι από λάθος, αλλά συνειδητά. Στις αρχές φέρεται να έχει αποκαλύψει λεπτομερώς πώς τον προσέγγισαν οι Κινέζοι, αρχικά ως δήθεν ιδιωτική εταιρεία, και πώς εξελίχθηκε η συνεργασία. Το τεχνολογικό του υπόβαθρο, η πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα και η εικόνα του «αδιάφθορου» ήταν τα στοιχεία που τον έκαναν ιδανικό στόχο στρατολόγησης.