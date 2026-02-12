Σοκ προκαλούν οι νέες φωτογραφίες ντοκουμέντα που έρχονται στο φως για την υπόθεση κατασκοπείας του 54χρονου σμηνάρχου, στις οποίες εμφανίζεται με τους δύο Κινέζους στρατολογητές του.

Συγκεκριμένα, ρεπορτάζ του MEGA εξασφάλισε ντοκουμέντα, όπου ο σμήναρχος φαίνεται να βγάζει selfie στο Σινικό Τείχος με τον άνθρωπο που τον προσέγγισε μέσω social media και τον προσκάλεσε στην Κίνα, τον λεγόμενο ως «Steven», αλλά και με έναν δεύτερο που φαίνεται να ήταν ανώτερός του, με το όνομα William.

Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες βρέθηκαν στην προσωπική συσκευή του σμηνάρχου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή μέχρι τη δίκη και αποδεικνύουν ότι διατηρούσε στενές επαφές με τους Κινέζους στρατολογητές.

Ο κατηγορούμενος για κατασκοπεία φαίνεται πως δεν είχε ενημερώσει την υπηρεσία, στην οποία εργαζόταν, για το ταξίδι του στην Κίνα το 2024, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποσκοπούσε στη σύσφιξη σχέσεων με τους ανθρώπους που τον προσέγγισαν.

Πότε ο σμήναρχος ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα

Νωρίτερα αποκλύφθηκε πως η πρώτη επαφή του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας με τον σύνδεσμο στην Κίνα έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2024 έγινε, ενώ η συνάντηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το ΕΡΤnews, η πρώτη επαφή έγινε διαδικτυακά, ενώ η συνάντηση δια ζώσης έγινε στην κινεζική πρωτεύουσα με τον σύνδεσμο «Στίβεν Ουν».

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση κατασκοπείας: Πότε ο σμήναρχος ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα

Από τη συνάντηση και μετά η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή, σύμφωνα πάντα με όσα κατέθεσε ο ίδιος ο 54χρονος στην απολογία του. Όπως υποστήριξε, από τη στιγμή που μετέβη στο Πεκίνο ξεκίνησαν «πιέσεις και απειλές για τον ίδιο και την οικογένειά του».

Όσον αφορά τη δικαστική διαδικασία, αναμένεται να κληθούν σε απολογία και όσοι αναφέρθηκαν στην απολογία του κατηγορούμενου, ο οποίος από το βράδυ της Τρίτης, βρίσκεται στις φυλακές Κορίνθου. Επίσης ενδέχεται να απαιτηθεί δικαστική συνδρομή προς την Κίνα, αλλά και σε άλλες χώρς της Ευρώπης.

Η μαραθώνια απολογία

Έπειτα από μια μαραθώνια κατάθεση οκτών ωρών, ο ανώτερος αξιωματούχος που κατηγορείται για κατασκοπεία, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέας κρίθηκε προφυλακιστέος με την κατηγορία της διαρροής στην Κίνα, πληροφοριών κρίσιμης εθνικής σημασίας.

Στη μαραθώνια απολογία του που κράτησε 8 ώρες, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», φέρεται να κατέθεσε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Μάλιστα υποστήριξε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές ώστε να δοθεί «φως» και να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.