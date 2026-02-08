Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις κατασκοπείας των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με πρωταγωνιστή έναν 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέδιδε απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα.

Ο αξιωματικός, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, φέρεται να δρούσε για μήνες «κάτω από τα ραντάρ», μέχρι τη σύλληψή του.

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 10:00, αναμένεται να απολογηθεί, δίνοντας απαντήσεις για το πώς στρατολογήθηκε, τι πληροφορίες παρέδιδε και αν είχε συνεργούς.

Οι Αρχές εντείνουν τις έρευνες για τα πρόσωπα που φέρονται να πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπείας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο μυστηριώδης «άνθρωπος-σκιά» δεν είναι άνδρας, αλλά γυναίκα με κομβικό ρόλο στην κορυφή της πυραμίδας των κατασκόπων χωρίς καμία σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η γυναίκα-κλειδί που στρατολόγησε τον σμήναρχο

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το δίκτυο λειτουργούσε με δομή πυραμίδας. Στην κορυφή δεν βρισκόταν ο συλληφθείς αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά η γυναίκα που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να παραδώσει απόρρητες πληροφορίες.

Η ίδια φέρεται να ήταν παρούσα στη συνάντηση του 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος συναντήθηκε τετ α τετ με τον Κινέζο πράκτορα. Στα χέρια των Αρχών υπάρχουν φωτογραφίες που την απεικονίζουν μαζί του, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι εκείνη ήταν ο συνδετικός κρίκος.

Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα και το «σβησμένο» υλικό

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, το επίθετο του Κινέζου κατασκόπου δεν παραπέμπει σε κινεζική καταγωγή αλλά σε αμερικανική, στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Κατά την αιφνιδιαστική έρευνα στο γραφείο του σμήναρχου, παρών ήταν και νεαρός αξιωματικός της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Εκείνος κατάφερε να ανακτήσει τα διαγραμμένα αρχεία από το δεύτερο κινητό του πράκτορα, ανοίγοντας νέο κύκλο στοιχείων για την υπόθεση.

Πώς στρατολογήθηκε – Το κινεζικό δίκτυο κατασκοπείας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA και τις πληροφορίες που μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η στρατολόγηση του σμηνάρχου έγινε μέσω ενός Κινέζου που εμφανιζόταν ως επιχειρηματίας, αλλά στην πραγματικότητα ήταν εκπρόσωπος των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Η προσέγγιση έγινε στο πλαίσιο δήθεν επαγγελματικής συνεργασίας, όμως σύντομα εξελίχθηκε σε συστηματική διαρροή:

ΝΑΤΟϊκών μυστικών

Απόρρητων πληροφοριών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ο σμήναρχος φέρεται να είχε στην κατοχή του δεύτερο κινητό, στο οποίο είχε εγκατασταθεί ειδικό κρυπτογραφημένο λογισμικό κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Κίνα. Αρχικά αρνήθηκε την ύπαρξή του, όμως οι Αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί από ξένες υπηρεσίες και τελικά ομολόγησε.

Οι πληροφορίες που διέρρεαν – Απόρρητο υλικό υψηλής ευαισθησίας

Ο 54χρονος είχε πρόσβαση σε κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα, μεταξύ των οποίων:

Επιχειρησιακά σχέδια

War Plans

Σχέδια αντίδρασης

Στόχοι και διασπορά δυνάμεων

Τεχνικά και στρατιωτικά δεδομένα

Τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων

Ηλεκτρονικός πόλεμος (EW)

Αποθέματα

Intelligence – πληροφορίες και κατασκοπεία

Αεροφωτογράφιση & Signals Intelligence

Ανάλυση απειλών

Στρατηγικές συνεργασίες & ΝΑΤΟ

Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες

Κοινά σχέδια

Πρόκειται για υλικό που, αν διαρρεύσει, μπορεί να επηρεάσει την εθνική ασφάλεια και τις συμμαχικές επιχειρήσεις.

Οικονομικές συναλλαγές – Πώς έκρυβε τα ίχνη του

Όπως αποκάλυψε το MEGA, ο σμήναρχος λάμβανε χρήματα:

σε διάφορα νομίσματα

αλλά και σε κρυπτονομίσματα

Χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικό πορτοφόλι μέσω ATM, πραγματοποιώντας μικρές συναλλαγές ώστε να μην εντοπιστεί από τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος.

Για περίπου 1,5 χρόνο, εκτιμάται ότι είχε λάβει 15.000–20.000 ευρώ.

Τι θα κληθεί να απαντήσει στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για:

Ποιοι τον προσέγγισαν

Πώς έγινε η στρατολόγηση

Τι ακριβώς παρέδιδε

Αν είχε συνεργούς

Πώς δικαιολογεί τις οικονομικές συναλλαγές

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές και συμμαχικές υπηρεσίες, καθώς αφορά διαρροή υλικού υψηλής διαβάθμισης.