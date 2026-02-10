Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 54χρονος σμήναρχος μετά από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο οποίος κατηγορούνταν για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 54χρονος σμήναρχος φέρεται να αποκάλυψε τη δράση του κατά την 8ωρη και πλέον ανάκρισή του, ενώ μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε ο ίδιος την προφυλάκισή του, αναγνωρίζοντας τις πράξεις του.

Ο δικηγόρος του 54χρονου επανέλαβε ότι ο σμήναρχος δεν γνώριζε ότι διαρρέει πληροφορίες στην κινεζική κυβέρνηση, πιστεύοντας ότι συνεργάζεται με ανθρώπους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν εταιρείες.

Σμήναρχος για κατασκοπεία: «Αναγκάστηκα από φόβο και πίεση»

Σύμφωνα με τον Alpha, οι δικηγόροι του 54χρονου ανέφεραν ότι, ο ίδιος ζήτησε να προφυλακιστεί και να καταδικαστεί δίκαια από την Ελληνική Διακιοσύνη.

Μάλιστα,αποκάλυψε ότι το κίνητρο του ήταν οικονομικό ενώ αναγκάστηκε να προέβη στις πράξεις του από πίεση και φόβο δεδομένου ότι η Κίνα τον πίεζε να στείλει νατοϊκά έγγραφα και πληροφορίες. Κατήγειλε ότι αναφέρθηκαν και στην οικογένεια του υπονοώντας την ύπαρξη απειλής.

Αναλυτικά, ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι, «η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημά μας, να προφυλακιστεί. Και να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα πάντα και τις ευθύνες του, δίχως υπερβολές.αστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα πάντα και τις ευθύνες του, δίχως υπερβολές.

Το χαρακτηριστικό της ιστορίας είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του. Θεωρούσε ότι συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών για χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Όταν πήγε στην Κίνα, τον πίεζαν αφόρητα και του ζήτησαν να παρέχει έγγραφα. Υπό την πίεση, που του είπαν ότι ξέρουμε την οικογένειά του, ξέρουμε που μένεις, αναγκάστηκε να κάνει πράγματα που δεν ήθελε».

Ο δε 54χρονος σμήναρχος, έδωσε γραπτή δήλωση μέσω του εκπροσώπου του:

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση, εναπλάκη σε μία υπόθεση, η οποία εξελίχθηκε σε κάτι εφιαλτικό, παράνομο και επικίνδυνο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να απολογηθώ, ούτε καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο είναι απότοκος της μη διαχειρίσης κατάστασης στην οποία βρέθηκα.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα και τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Η μαραθώνια απολογία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκριση του διήρκησε πάνω από οκτώ ώρες. Υπενθυμίζεται ότι, η απολογία ξεκίνησε στις 10 το πρωί, στο Αεροδικείο.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση κατασκοπείας: Απολογείται ο σμήναρχος – Ο «Στίβεν» και η μυστηριώδης γυναίκα

Για την απόφαση τους, όπως επεσήμανε και η ΕΡΤ, οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί δεν εξέτασαν μόνο τις πράξεις που έχει ήδη ομολογήσει και υπογράψει ο 54χρονος κατά την αρχική προανάκριση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Μέσα από τις ερωτήσεις οι αρχές επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει ευρύτερη εμπλοκή, τι είδους είναι αυτή και κατά πόσο ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα στελέχη, είτε από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε στο Καβούρι, είτε από προηγούμενη θέση του, όταν κατείχε καθήκοντα τμηματάρχη.

Υπόθεση κατασκοπείας: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, ο 54χρονος σμήναρχος «πιάστηκε» να διαρρέει απόρρητες πληροφορίες και μυστικά υψηλής τεχνολογίας, στην Κίνα. Όπως αποκαλύπτεται, ο Κινέζος σύνδεσμός του, που του συστήθηκε ως «Στίβεν», τον προσέγγισε μέσω Linkedln, ενώ διερευνάται ακόμη ο ρόλος της μυστηριώδους Κινέζας, που ήταν παρούσα στα ραντεβού των δύο ανδρών.

Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, αξιοποιώντας πληροφορίες από την CIA από τον περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσαν τον 54χρονο Σμήναρχο, που έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων στην Κίνα.