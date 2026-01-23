Στο Εφετείο Αθηνών αναβιώνει από σήμερα η πολύκροτη υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό, με την Επιτροπή Αλληλεγγύης και πλήθος κόσμου να συγκεντρώνονται από νωρίς το πρωί έξω από το δικαστήριο. Το αίτημα όλων είναι η οριστική δικαίωση του παιδιού και της οικογένειάς του.

Το κλίμα έξω από το Εφετείο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς ενάμιση χρόνο μετά την πρωτόδικη απόφαση, η μητέρα της ανήλικης βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη. Μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τη 12χρονη, μιλώντας για το διακύβευμα της νέας δίκης, τόνισε:

«Είμαι μέλος της επιτροπής αλληλεγγύης για τη 12χρονη. Πριν από δύο χρόνια, βρισκόμασταν εδώ και ακούγαμε πανηγυρικά το άκουσμα της αθώωσης της μάνας και της ενοχοποίησης του Μίχου και των υπόλοιπων βιαστών από τους ενόρκους.

Δύο χρόνια μετά, βρισκόμαστε πάλι εδώ. Και η μάνα βρίσκεται ξανά κατηγορούμενη και αντιμετωπίζουμε ξανά το ίδιο πράγμα, στο Εφετείο».

Κεντρικό σύνθημα της Επιτροπής παραμένει η φράση: «Δικαίωση του παιδιού σημαίνει αθώωση της μάνας».

Το μέλος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη δεν είναι ισότιμη: «Είναι πολύ πιο εύκολο γι' αυτούς να στηρίξουν έναν Έλληνα, πατριώτη, καλό χριστιανό, επιχειρηματία... και πολύ πιο εύκολο να καταδικάσουν μία γυναίκα, μία μάνα, μία φτωχή γυναίκα με 8 παιδιά.

Αυτό αντιμετωπίζουμε και γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ. Πρέπει να θυμίσουμε ότι δικαίωση του παιδιού σημαίνει αθώωση της μάνας».

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η παρουσία του κινήματος υπήρξε καθοριστική και στην πρώτη δίκη: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι η προηγούμενη νίκη κερδήθηκε μέσα από το κίνημα, μέσα από αγώνες, μέσα από την ενημέρωση της κοινωνίας.

Μπορεί η αστική δικαιοσύνη να είναι αυτό που είναι, μπορεί τα κανάλια να έβγαζαν τις χειρότερες εκφράσεις για τη μικρή και την οικογένειά της, όμως ο κόσμος έδειξε άλλο πρόσωπο.

Ο κόσμος της αλληλεγγύης στήριξε, βοήθησε και τελικά είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε πριν δύο χρόνια. Και θα το ξανακερδίσουμε».

Γιατί δικάζεται ξανά η μητέρα

Η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, καθώς έχουν ασκηθεί εφέσεις τόσο από τους καταδικασθέντες - μεταξύ των οποίων και ο Ηλίας Μίχος, που πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια - όσο και από την Εισαγγελία.

Η Εισαγγελία άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ως προς το αδίκημα της μαστροπείας, για το οποίο η μητέρα είχε αθωωθεί. Κρίθηκε ότι ουσιώδη στοιχεία της δικογραφίας δεν συνεκτιμήθηκαν επαρκώς, οδηγώντας τη γυναίκα ξανά στο εδώλιο.

Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δύο κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή, ενώ στους υπόλοιπους 17 επιβλήθηκαν ποινές με αναστολή και περιοριστικοί όροι.