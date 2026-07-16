Υπόθεση Marfin: Η μεθοδολογία της ΕΛ.ΑΣ. για τις φωτογραφίες των υπόπτων - Δεν υπάρχει ταυτοπροσωπία

Η σύνδεση των υπόπτων με την υπόθεση του εμπρησμού προέκυψε ύστερα από έρευνα και αντιπαραβολή οπτικού υλικού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ερευνητές προχώρησαν στη σύγκριση βίντεο και ντοκουμέντων από τη μοιραία ημέρα των επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας με προσωπικές φωτογραφίες των υπόπτων από τις καλοκαιρινές τους διακοπές το 2009. Είναι κρίσιμο, ωστόσο, να τονιστεί ότι δεν έχει προκύψει ταυτοπροσωπία, παρά μόνο ενδείξεις.

Αρχικά, τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιχείρησαν να συγκρίνουν βιομετρικά χαρακτηριστικά και σωματότυπους. Εξετάστηκε, για παράδειγμα, η πλάτη μιας κοπέλας, συγκρίνοντας εικόνες της με και χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Βάσει των αυστηρών πρωτοκόλλων που ακολούθησε η αστυνομία, η συγκεκριμένη διαδικασία οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι ύποπτοι απλώς προσομοιάζουν. Ξεκαθαρίζεται πως σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. καταγράφονται κάποιες ομοιότητες, αλλά δεν υφίσταται ταύτιση προσώπων.

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«Σταματήστε τον διαδικτυακό διασυρμό, έρχονται μηνύσεις», λέει η 46χρονη μέσω του συνηγόρου της

Νομική αντιμετώπιση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων για την 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Marfin «που έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο» προαναγγέλλει με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης.

Ο Παπαδάκης αναφέρει ότι του ζητήθηκε από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της 46χρονης, κατοίκου Λονδίνου, να συμμετέχει στην ομάδα που θα αναλάβει την υπεράσπιση της.

Στο Δελτίο Τύπου μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής:« Όπως είναι γνωστό, η κατηγορούμενη δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα, προσφέρθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα και δήλωσε στο αρμόδιο Αγγλικό δικαστήριο τη συναίνεσή της.

Συνεπώς η όποια καθυστέρηση άφιξής της στη χώρα δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη. Κατά συνέπεια μέχρι τότε ούτε νομιμοποιούμαι να ενεργώ για λογαριασμό της, ούτε και έχω πρόσβαση στη δικογραφία για να γνωρίζω την υπόθεση.

Από όσα όμως έρχονται σε γνώση μου από Μ.Μ.Ε. και Μ.Κ.Δ. και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω τα εξής :Σε πληθώρα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων γίνεται αναφορά και ευρεία αναπαραγωγή ονομάτων και δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αφορούν την κατηγορουμένη και πρόσωπα του περιβάλλοντος της.

Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα και τον αναμφισβήτητη σοβαρότητα της υπόθεσης δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε εισαγγελική διάταξη, η οποία να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων των κατηγορουμένων. Συνεπώς με την πρακτική αυτή παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο αθωότητας της κατηγορουμένης, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα όσων άλλων εμφανίζονται με πληροφορίες συνδετικές με αυτήν. Υπενθυμίζω ότι η κατηγορούμενη είναι μητέρα ανηλίκου παιδιού 4 ετών.

Δυστυχώς, όπως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρακτική αυτή δεν έχει αποδοκιμασθεί από κανέναν αρμόδιο κυβερνητικό και θεσμικό παράγοντα ή Ανεξάρτητη Αρχή, ούτε έχει γίνει γνωστό αν έχει απασχολήσει αυτεπαγγέλτως, όπως επιβάλλεται, τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Αντίθετα, Υπουργοί και παράγοντες της κυβέρνησης, εκφράζουν ανενόχλητοι εκτιμήσεις και στοιχήματα για μια ποινική δικογραφία που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, παραπληροφορούν και παρεμβαίνουν ανεπίτρεπτα στη λειτουργία της θεσμικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Και αυτές ενθαρρύνουν, αν όχι αποσκοπούν, σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα και τοποθετήσεις.

Μία από τις πρώτες προτεραιότητές μου θα είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών με όλα τα νόμιμα μέσα για την προστασία της προσωπικότητάς της και φυσικά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η υπερασπιστική μου προοπτική προσβλέπει πάντα στη δημοσιότητα κάθε υπόθεσης που έχει δημόσιο ενδιαφέρον ως μέσου ανάδειξης και αντιμετώπισης των νομικών και επικοινωνιακών αυθαιρεσιών με σεβασμό στα θύματα της ΜARFIN και τις οικογένειές τους, αλλά και με σεβασμό στην αλήθεια και στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που πλήττονται άμεσα και έμμεσα με την επιχειρούμενη επικοινωνιακή εκστρατεία.

Οι παραβιάσεις των παραπάνω δεν θα γίνουν άλλο ανεκτές. Ήδη τα δημοσιεύματα και οι αναρτήσεις που έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο για την κατηγορουμένη και οικεία της πρόσωπα καταγράφονται και αξιολογούνται προκειμένου να ακολουθήσει η νομική τους αντιμετώπιση.

Και αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών. Το γνωρίζουν ότι η ταυτοποίηση και δίωξή τους είναι δυσχερής και χρονοβόρα και για αυτό δρουν εκ του ασφαλούς. Αλλά όχι για πολύ.

Κατόπιν αυτού θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους σχετικούς φορείς να μην αναπαράγουν και να καταργήσουν άμεσα κάθε ανάρτηση και δημοσίευμα που περιέχει φωτογραφίες και αναφορά σε ονόματα και δεδομένα σχετικά με τα παραπάνω πρόσωπα και να είναι προσεκτικά στις πληροφορίες που αναπαράγουν για τη δικογραφία, τον έλεγχο των πηγών της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας τους. Η τροφή στον υπόκοσμο του διαδικτύου και στους κάθε είδους σκοπιμότητας συκοφάντες παρακαλώ να σταματήσει τώρα. Και είναι κάτι που θα συμβάλει στη νηφάλια προσέγγιση της υπόθεσης και θα εκτιμηθεί».

Τον δρόμο για τα κελιά κάτω από αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας παίρνουν οι δύο συλληφθέντες για την εμπλοκή τους στη σκοτεινή υπόθεση του φονικού εμπρησμού της τράπεζας Marfin.

Με βάση τον σχεδιασμό των αρχών, οι κατηγορούμενοι οδηγούνται σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα, με γνώμονα τον ρόλο που τους αποδίδεται, αλλά και τη βαρύτητα των πράξεών τους»

