Ένα σημαντικό βήμα για τη δικαστική διαλεύκανση της πολύνεκρης τραγωδίας της Marfin αναμένεται να σημειωθεί αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου, με την άφιξη στην Ελλάδα της 46χρονης κατηγορούμενης από τη Μεγάλη Βρετανία.

Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος -το επονομαζόμενο και ως «ελληνικό FBI»- βρίσκεται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να παραλάβει και να συνοδεύσει τη γυναίκα κατά τη μεταγωγή της στη χώρα μας.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της ανοίγει πλέον τον δρόμο για τις περαιτέρω νομικές διαδικασίες γύρω από την εμπρηστική επίθεση του Μαΐου 2010, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους του υποκαταστήματος.

Από την πλευρά της, η 46χρονη αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή της στην εγκληματική ενέργεια, δηλώνοντας απόλυτα αθώα. Μάλιστα, όπως αναφέρει η υπεράσπισή της, η ίδια επεδίωξε τον άμεσο επαναπατρισμό της.

Σύμφωνα με τη συνήγορό της, η οποία εκπροσωπεί παράλληλα και δύο 42χρονους συγκατηγορούμενούς της που τελούν υπό κράτηση, η 46χρονη επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές.