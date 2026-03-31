Υπόθεση νεκρής στον Εύοσμο: Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα αποκαλύψει τα αίτια θανάτου της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την 59χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει σήμερα, Τρίτη (31/03) αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου της.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, ωστόσο είχε αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι προκειμένου να επισκέπτεται την Ελλάδα και συγγενικά της πρόσωπα.

Μια φίλη της άρχισε να την αναζητεί καθώς είχε χάσει τα ίχνη της και ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και μπήκαν στο σπίτι της στον Εύοσμο, όπου και την εντόπισαν νεκρή με μία ζώνη στο λαιμό. Το σπίτι ήταν ανάστατο και οι έρευνες από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων Κατά Ζωής είναι σε εξέλιξη.

Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι η εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η νεκροψία-νεκροτομή πρόκειται να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα αίτια θανάτου της.