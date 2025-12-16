Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι επτά συλληφθέντες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι επτά συλληφθέντες στην Κρήτη, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν σήμερα, με όλους τους κατηγορούμενους να αφήνονται ελεύθεροι. Οι δύο τελευταίοι που βρέθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή υποχρεώθηκαν στην καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 15.000 ευρώ, καθώς και στην απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, όταν θα απολογηθούν οι υπόλοιποι συλληφθέντες.