Μενού

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι επτά συλληφθέντες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι επτά κατηγορούμενοι στην Κρήτη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Reader symbol
Newsroom
οπεκεπε-ανακριτης-κατηγορουμενοι
Στον ανακριτή οι 7 πρώτοι κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ | INTIME
  • Α-
  • Α+

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι επτά συλληφθέντες στην Κρήτη, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν σήμερα, με όλους τους κατηγορούμενους να αφήνονται ελεύθεροι. Οι δύο τελευταίοι που βρέθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή υποχρεώθηκαν στην καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 15.000 ευρώ, καθώς και στην απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, όταν θα απολογηθούν οι υπόλοιποι συλληφθέντες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ