Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλία πήρε επιδότηση κοντά στα 200.000 ευρώ

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα κοπάδια προβάτων, με τους αναρτημένους πίνακες του Οργανισμού να αποκαλύπτουν το μέγεθος του σκανδάλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Open, ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλία φαίνεται να πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και πιο συγκεκριμένα σημαντικά ποσά που άγγιζαν τα 200.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το ιδιωτικό ΚΤΕΟ έλαβε 140.000 ευρώ το 2023 και 54.000 ευρώ το 2024, χωρίς όμως να έχει δηλώσει κάποιο κοπάδι από πρόβατα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Nέος προσωρινός πρόεδρος ο Γιάννης Καββαδάς

Την προσωρινή ανάθεση των αρμοδιοτήτων του προέδρου του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ στον γενικό διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιάννη Καββαδά, προβλέπει διάταξη τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, το οποίο θα συζητηθεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα το insider.gr που επικαλείται την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αποσκοπεί να καλύψει το κενό στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω παραίτησης του προέδρου, επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την περίοδο επιτήρησής του και εφαρμογής του σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανάθεση αρμοδιοτήτων εισάγεται προκειμένου να διασφαλιστούν η αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού και η απρόσκοπτη καταβολή ενωσιακών και εθνικών ενισχύσεων.

Αναφέρεται επίσης ότι η επιλογή του εν λόγω στελέχους αιτιολογείται από την εμπειρία και διοικητική επάρκεια του στη διαχείριση σύνθετων οικονομικών και οργανωτικών ζητημάτων, ενόψει και της μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του προέδρου.

Με τις τιθέμενες διατάξεις θεσπίζεται επίσης προσωρινή απαγόρευση κάθε μορφής μετακίνηση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι 31/12/2025, με εξαίρεση εκείνες τις μετακινήσεις που αφορούν στη στελέχωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας και των οργάνων της ΕΕ. Όπως τονίζεται, στόχος της συγκεκριμένης πρόνοιας είναι η αποφυγή της αποδυνάμωσης του Οργανισμού λόγω αποχωρήσεων.