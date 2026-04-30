Υπόθεση παράτυπου χώρου φροντίδας ηλικιωμένων στους Αμπελοκήπους: Συνελήφθη η 72χρονη φερόμενη δράστης

Συνελήφθη τελικά η 72χρονη, η οποία λειτουργούσε παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων γυναικών σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπως αποκαλύφθηκε από αιφνιδιαστική έφοδο μικτού κλιμακίου Αρχών που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Η επιχείρηση είχε έντονο αστυνομικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, αστυνομικών της Δίωξης και στελεχών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από κατεπείγουσα πληροφορία.

Η σύλληψη της 72χρονης έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 28 Απριλίου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Πως δρούσε η 72χρονη

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των 650 ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

Όταν οικεία πρόσωπα των ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, εκείνη όριζε συνάντηση δια ζώσης σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων όπου στεγαζόταν η παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων, αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, ενώ ακόμα εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες φιλοξενούμενες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, καθόσον εντοπίστηκαν -4- ζώα συντροφιάς για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.