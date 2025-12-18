Μενού

Υπόθεση Τσιτσιπά: Στο τέλος η έρευνα για το δίπλωμα οδήγησης – Εκπρόθεσμες ενστάσεις και ένα αβέβαιο τεκμήριο

Η έρευνα για τον Στέφανο Τσιτσιπά πλησιάζει στο τέλος με εκπρόθεσμες ενστάσεις, αμφιβολίες για το δίπλωμα και επιβεβαίωση παράβασης.

Στέφανος Τσιτσιπάς | Associated Press
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά σχετικά με την παράδοση του διπλώματος οδήγησης. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα-δύο 24ωρα, καθώς ο δικηγόρος του τενίστα έχει καταθέσει αίτηση θεραπείας.

Ωστόσο, στον φάκελο της υπόθεσης δεν προκύπτει κανένα τεκμήριο που να αποδεικνύει ότι οδηγούσε ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς.

 

Παράλληλα, δεν έχει παρουσιαστεί το στοιχείο που ζητούσαν άτυπα οι αστυνομικοί, δηλαδή αποδεικτικό ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρισκόταν εκτός Ελλάδας την ημέρα της παράβασης.

Οι αρχές φαίνεται να καταλήγουν στην επιβεβαίωση της παράβασης, καθώς οι ενστάσεις κρίθηκαν εκπρόθεσμες και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Σχετικά με το δίπλωμα, έχει προσκομιστεί φωτοτυπία της εξωτερικής πλευράς, που δείχνει πιθανότατα διεθνές δίπλωμα οδήγησης.

