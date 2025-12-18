Υπόθεση Τσιτσιπά: Στο τέλος η έρευνα για το δίπλωμα οδήγησης – Εκπρόθεσμες ενστάσεις και ένα αβέβαιο τεκμήριο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά σχετικά με την παράδοση του διπλώματος οδήγησης. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα-δύο 24ωρα, καθώς ο δικηγόρος του τενίστα έχει καταθέσει αίτηση θεραπείας.
Ωστόσο, στον φάκελο της υπόθεσης δεν προκύπτει κανένα τεκμήριο που να αποδεικνύει ότι οδηγούσε ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς.
Παράλληλα, δεν έχει παρουσιαστεί το στοιχείο που ζητούσαν άτυπα οι αστυνομικοί, δηλαδή αποδεικτικό ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρισκόταν εκτός Ελλάδας την ημέρα της παράβασης.
Οι αρχές φαίνεται να καταλήγουν στην επιβεβαίωση της παράβασης, καθώς οι ενστάσεις κρίθηκαν εκπρόθεσμες και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Σχετικά με το δίπλωμα, έχει προσκομιστεί φωτοτυπία της εξωτερικής πλευράς, που δείχνει πιθανότατα διεθνές δίπλωμα οδήγησης.
- Μπλόκα αγροτών: Τι θα γίνει από την Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
- Αυτός είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι κοινές φωτογραφίες τους
- Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία»
- Ρούτσι: «Να πω στον Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε λεφτά για να τα φάμε» - Τι απαντά για το «κίνημα» Καρυστιανού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.