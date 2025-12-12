Υποτροφίες σπουδών σε 4 παιδιά από μικρά νησιά κάθε χρόνο από τη Σύμπλευση

Θεωρούμε συνήθως ότι οι μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στους κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών και των αστικών κέντρων αφορούν κυρίως την πρόσβαση σε δομές υγείας.

Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για την ανώτατη εκπαίδευση, με τα παιδιά που αποφοιτούν από τα σχολεία των μικρών νησιών να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα για να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια της επικράτειας.

Ενδεικτικό αυτών των δυσκολιών είναι το γεγονός ότι στα νησιά που χαρακτηρίζονταν ως άγονη γραμμή, περνούν ολόκληρες δεκαετίες χωρίς καμία μαθήτρια και κανένας μαθητής να συνεχίσει, σπουδάζοντας σε Πανεπιστήμιο και υπάρχει στο σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου ένα νησάκι που για 23 χρόνια κανένας μαθητής ή μαθήτρια δεν φοίτησε σε πανεπιστήμιο!

Για να μικρύνει η ψαλίδα των ανισοτήτων και να ανοίξουν νέοι δρόμοι στην ανώτατη εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση για τη νέα γενιά, πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες στήριξης των παιδιών που κατοικούν στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, ώστε η διεύθυνσή τους και ο ταχυδρομικός τους κώδικας να μην κρίνουν το μέλλον και τα όνειρα τους.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΑΜΚΕ Σύμπλευση που γνωρίζει καλά τα μικρά νησιά του Αιγαίου και εδώ και 11 χρόνια προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε αυτούς τους μακρινούς τόπους και παράλληλα χρηματοδοτεί και υλοποιεί έργα για την εκπαίδευση, τις υποδομές και τον πολιτισμό, κατάφερε να εξασφαλίσει σε ετήσια βάση τέσσερις υποτροφίες για τέσσερις μαθήτριες ή μαθητές που κατάγονται από μικρά και απομακρυσμένα ή ακριτικά νησιά ώστε να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Η ανακοίνωση υποτροφιών

Αυτή η δράση που έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς ήδη φοιτούν με ισάριθμες υποτροφίες, τέσσερα παιδιά από το Καστελόριζο, την Κάσο, τη Νίσυρο και τους Λειψούς, με οικονομική στήριξη από το Ινστιτούτο Kaizen και σε ένα από αυτά τα νησιά για πρώτη φορά μετά από 23 ολόκληρα χρόνια ένας απόφοιτος της Γ’ λυκείου συνεχίζει τις σπουδές του σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

H θεατρική παράσταση της ομάδας μαθητών από τους Λειψούς

Την ανακοίνωση των τεσσάρων πρώτων υποτροφιών και του νέου θεσμού στήριξης της εκπαίδευσης για τις οικογένειες των νησιωτών, έκαναν οι εθελοντές της Σύμπλευσης στην παρουσίαση μίας εκπληκτικής θεατρικής παράστασης από ομάδα μαθητών των Λειψών στην Αθήνα.

Τα παιδιά από τους Λειψούς σε συνεργασία με τον Φιλόλογό τους, Γιάννη Φασούλα ανέβασαν το θεατρικό έργο «Αιμίλιον years», που πραγματεύεται την ιστορία του εγωκεντρικού Αιμίλιου, ενός πολυεκατομμυριούχου τεχνοκράτη Έλον Μασκ του μέλλοντος (γιατί βρισκόμαστε στο έτος 2100), που επειδή τα έχει ζήσει και τα έχει κάνει όλα, αποφασίζει να ταξιδέψει στον χρόνο, για να ζήσει μια εμπειρία που κανείς άλλος δεν είχε.

Αξιοποιώντας μια χρονομηχανή που έφτιαξε ο «τρελός επιστήμονας» -υπάλληλός του, σκοπεύει να διασχίσει τον χρόνο από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι την εποχή του και από κάθε χρονική περίοδο, να πάρει μαζί του έναν άνθρωπο για να δημιουργήσει μια «συλλογή» από αντιπροσωπευτικούς ανθρώπους κάθε σημαντικής εποχής της ανθρωπότητας.

Παρότι ο Αιμίλιος ξεκινά ως εγωκεντρικός τετράκις εκατομμυριούχος που θέλει μόνο να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει την πιο ιδιαίτερη συλλογή με ανθρώπινα «λάφυρα», στην διαδρομή συμβαίνουν πολλά απρόοπτα και ο πρωταγωνιστής μας ανακαλύπτει ότι διαθέτει ανθρωπιά και αξίες, που δεν ήξερε ότι είχε, ενώ ανακαλύπτει τη δύναμη της Αλληλεγγύης.

Από τα διλήμματα που θα αντιμετωπίσει ο Αιμίλιος κατά την διάρκεια αυτού του ταξιδιού θα αναδυθεί μια νέα προσωπικότητα, ενός ανθρώπου που είναι έτοιμος να αξιοποιήσει την τεράστια περιουσία του για καλό σκοπό και κυρίως για να μειώσει τις ανισότητες σ’ αυτόν τον κόσμο.

Όπως το έργο «Αιμίλιον years» καταλήγει να γεφυρώσει χάσματα και να μειώσει ανισότητες χρησιμοποιώντας σαν «γέφυρα» τον πολιτισμό, έτσι και οι υποτροφίες ακαδημαϊκών σπουδών της Σύμπλευσης στις μαθήτριες και τους μαθητές των μικρών (και ξεχασμένων το χειμώνα νησιών), βάζει ένα λιθαράκι για να γύρει την ζυγαριά και να εξισορροπήσει την πρόσβαση για ανώτατες σπουδές στα παιδιά εκείνων των μικρών τόπων που κάποτε τα αποκαλούσαμε «άγονη γραμμή.»

Τα παιδιά των Λειψών, που έφυγαν από το νησί τους με τον φιλόλογο τους, να γυρίσουν τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, παρουσιάζοντας την παράστασή τους και έφτασαν στην Αθήνα, δίνοντας συνολικά 4 παραστάσεις, με την ευγενική φιλοξενία της Σχολής Μωραϊτη και του Κολλεγίου Ψυχικού, έδειξαν πάνω στην σκηνή, πως όταν ανοίγουν τα φτερά τους, και δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους, για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο κοινό, μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο.