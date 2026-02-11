Υπουργείο Παιδείας για επεισόδια: «Έχουμε παραλάβει τα στοιχεία από το ΑΠΘ και την Αστυνομία»

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι έχει ήδη παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζήτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σχετικά με τα γεγονότα της 7ης Φεβρουαρίου στο ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τη δήλωση, το σύνολο των εγγράφων και των δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί το πρώτο στάδιο πλήρους διερεύνησης των περιστατικών.

Αναμονή για το πόρισμα της ΕΔΕ στο ΑΠΘ

Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που έχει ξεκινήσει εντός του Ιδρύματος. Το πόρισμα θα αξιολογηθεί άμεσα και σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που ενδέχεται να απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Υπογραμμίζει επίσης ότι η διερεύνηση θα είναι «πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική», με εξέταση κάθε πτυχής που μπορεί να αφορά ενέργειες ή παραλείψεις.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι όλα θα εξεταστούν με «νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25».