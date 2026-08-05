Υρώ Μανέ: Δύσκολες στιγμές για την ηθοποιό - Πέθανε η μητέρα της

Δύσκολες στιγμές για την Υρώ Μανέ καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, Γεωργία σε ηλικία 89 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο με τη δημοφιλή ηθοποιό στην παράσταση «Ρωμαίος κι Ιουλιέτα» που βρίσκεται σε περιοδεία φέτος το καλοκαίρι.

«Σήμερα παίζουμε την παράστασή μας μαζί με ένα ανθρώπινο βαρύ πένθος! Όντας ο θίασός μας στην Χίο, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης, Υρώς Μανέ και σήμερα θα παίξουμε αφιερώνοντας την παράστασή μας, Ρωμαίος και Ιουλιέτα στη μνήμη της Χιώτισας, κυρά Γεωργίας...

Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό για τη μοναδική προγραμματισμένη παράστασή μας στη Χίο... Κουράγιο, Υρώ... Είμαστε όλοι πλάι σου...

Καλό ταξίδι για την αγαπημένη σου μητέρα που θα μας βλέπει απο τον ουρανό και θα χαμογελά...», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας με τους διαδικτυακούς του φίλους να γράφουν συλλυπητήρια, εκφράζοντας τη θλίψη τους.