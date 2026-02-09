Ζαχαράκη για Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: «Ιστορικής σημασίας η απόφαση της UNESCO»

Στην ιδιαίτερη σημασία του εορτασμού για τη φετινή, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, μετά την ομόφωνη υιοθέτηση και επικύρωση από την UNESCO για ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως τέτοιας, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τον παγκόσμιο ρόλο μιας γλώσσας με διαδρομή χιλιάδων ετών, που στήριξε τη φιλοσοφία, τις επιστήμες και τη δημοκρατία», τόνισε η κα. Ζαχαράκη.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για «απόφαση ιστορικής σημασίας στην 3.000 ετών διαχρονία της γλώσσας μας, καθώς αναγνωρίζεται διεθνώς η μοναδική και ανεκτίμητη συμβολή της στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά».

Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας - «Ένα ζωντανό ποτάμι σκέψης»

«Η ελληνική γλώσσα δεν είναι ένα μνημείο του παρελθόντος, αλλά ένα ζωντανό ποτάμι σκέψης και δημιουργίας που ενώνει γενιές και πολιτισμούς. Ανανεώνεται, εξελίσσεται και συμμετέχει δυναμικά στον νέο ψηφιακό κόσμο και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης· είναι η αφετηρία και ο οδοδείκτης μας, όχημα ιδανικών, αυτογνωσίας και ελευθερίας», επεσήμανε η υπουργός.

Επιπλέον, η κα. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους το υπουργείο απαντά σε αυτές.

«Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί σταθερή και διαχρονική προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας, με κεντρικό στόχο τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού τόσο στους Έλληνες της διασποράς όσο και στη διεθνή κοινότητα», ξεκαθάρισε η υπουργός.

«Αξιοποιούμε κάθε διοικητική δυνατότητα που διαθέτουμε και επανασχεδιάζουμε πολιτικές με πιο σύγχρονη και ευέλικτη λογική», σημείωσε η κα Ζαχαράκη και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι συνεχίζει η συστηματική ενίσχυση των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας ανά την υφήλιο, ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της καταβολής του ειδικού επιμισθίου στους εκπαιδευτικούς και κατά το πέμπτο έτος απόσπασης, και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ελληνομάθειας με ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό στο Ψηφιακό Φροντιστήριο αλλά και για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας από Τμήματα και Εργαστήρια των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, σε συνεργασία με το Study in Greece και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.