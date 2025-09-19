Ζάκυνθος: Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της πόλης - Ένας τραυματίας και δύο συλλήψεις

Άγρια συμπλοκή ξέσπασε στη Ζάκυνθο, δίπλα στην πλατεία Αγίου Μάρκου, στο κέντρο της πόλης, ενώ το σημείο ήταν γεμάτο από κόσμο και παιδιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά στις 21:30 στο πεζόδρομο της 21ης Μαΐου, μεταξύ, τουλάχιστον, 6 ατόμων, από δύο διαφορετικές παρέες.

Το σοβαρό επεισόδιο ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων, αλλά πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε γρονθοκοπήματα, κλωτσιές και εκσφενοδισμό καρεκλών, τραπεζιών και ποτηριών μεταξύ δύο ομάδων συμπλεκομένων, ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκαν θαμώνες ή περαστικοί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα από την μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, έναν 26χρονο και έναν 40χρονο, ενώ ένας φίλος τους, 32 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά. Της σύλληψης διαφεύγει ένας Ζακυνθινός που ενεπλάκη στο επεισόδιο, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο, επίσης Ζακυνθινοί.