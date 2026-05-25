Ζάκυνθος: Άνδρας εγκλωβίστηκε στο χείλος του γκρεμού στο Ναυάγιο - Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη Ζάκυνθο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός άνδρα, στην περιοχή του Ναυαγίου, από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας, που έχει τις αισθήσεις του, βρίσκεται σε εξοχή βράχων, περίπου 10 μέτρα από το χείλος του γκρεμού στο σημείο που είναι γνωστό ως «σημαία».

Ευτυχώς δεν μιλάμε για τραγωδία, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως για λίγο δεν έπεσε στον εκατοντάδων μέτρων γκρεμό, αλλά σταμάτησε στην εξοχή.

Στο σημείο έχουν φτάσει πυροσβέστες και έχουν επικοινωνήσει με τον άνδρα, ο οποίος φαίνεται να είναι καλά. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του.