Ζάκυνθος: Απομακρύνθηκε το F-16 από τον αεροδιάδρομο μετά από επιχείρηση ωρών

Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 από τον αεροδιάδρομο της Ζακύνθου, ο οποίος παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.

Το πολεμικό αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο, είχε πραγματοποιήσει χθες, Πέμπτη (09/07) αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος.

Ο χειριστής του μαχητικού κατάφερε να εκτοξευτεί με ασφάλεια από το πιλοτήριο, προτού εκδηλωθεί φωτιά στο αεροσκάφος.

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε άμεσα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη χρήση ειδικού κατασβεστικού αφρού, ενώ στην κινητοποίηση συμμετείχαν στελέχη της Fraport, της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και όλων των εμπλεκόμενων αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του pelop.gr, η επιχείρηση για την απομάκρυνσή του διήρκεσε περίπου τεσσερισήμισι ώρες.

Το αεροσκάφος ασφαλίστηκε με ειδικούς ιμάντες και στη συνέχεια ανυψώθηκε με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, ώστε να τοποθετηθεί σε φορτηγό βαρέως τύπου.

Το F-16 μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου, εκτός της ζώνης πτήσεων. Εκεί έχει προγραμματιστεί η αποσυναρμολόγησή του, προκειμένου να μεταφερθεί στη συνέχεια ακτοπλοϊκώς.