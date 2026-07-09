Ζάκυνθος: Τι ισχύει με την λειτουργία του αεροδρομίου - Έκκληση του Δήμου για τους τουρίστες

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό, λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους F16, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου.

Σύμφωνα με τον δήμο, νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει μετά τις 19:00. Εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοικτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί.

Ο Δήμος Ζακύνθου υπογραμμίζει ότι πρώτη προτεραιότητα του δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου και της δημοτικής αρχής, είναι η ασφαλής και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.

Παράλληλα, ο δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και, όπου αυτό είναι εφικτό, να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλύματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Οι πολίτες και οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Ζακύνθου και των αρμόδιων αρχών για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.

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Τα σενάρια για την αναγκαστική προσγείωση του F16

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την προσγείωση. Οι δύο χειριστές επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά, ενεργοποιώντας το σύστημα εκτίναξης, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το μαχητικό με ασφάλεια και να προσγειωθούν περίπου 30 μέτρα από το σημείο του συμβάντος. Αμφότεροι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του αερολιμένα, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ανακοίνωση τη αεροπορίας

Σε ανακοίνωσή της, η Πολεμική Αεροπορία επιβεβαιώνει το περιστατικό και τονίζει ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί όλοι οι αρμόδιοι μηχανισμοί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση:

«Περιστατικό με Αεροσκάφος F-16 της ΠΑ

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».