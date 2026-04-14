Ζάκυνθος: Έκανε «Ανάσταση» με λεία 29.000 ευρώ - Η κινηματογραφική κλοπή το μεσημέρι του Πάσχα

Ένας 46χρονος στη Ζάκυνθο «σήκωσε» χρηματοκιβώτιο με 20.000€ ανήμερα το Πάσχα. Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. ενώ είχε ξοδέψει ήδη τα περισσότερα.

Αστυνομία
Στη σύλληψη ενός 46χρονου ημεδαπού για κλοπή προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας φέρεται το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026, να διέρρηξε οικία και να αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο που περιείχε 20.000 ευρώ, ενώ επιπλέον απέσπασε ακόμη 9.400 ευρώ από διαφορετικό χώρο του σπιτιού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 46χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο αναζητήσεων και συνελήφθη, ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά τη διάπραξη της κλοπής, καθώς και το ποσό των 1.050 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

