Ζάκυνθος: Έκλεισε σχολείο λόγω... ψύλλων - Δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους στον Αγιασμό

Ανεστάλη μέχρι νεωτέρας η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, μετά το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Αγιασμού, όταν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς βρέθηκαν αντιμέτωποι με ψύλλους.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ήταν ήδη γνωστό πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ψύλλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου όσο και από εργαζόμενο του δήμου, ο οποίος είχε μεταβεί στο προαύλιο στα τέλη Αυγούστου για να κόψει τα χόρτα.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ζακύνθου, Νίκος Ακτύπης, υποστήριξε ότι η διαδικασία απεντόμωσης ξεκίνησε αμέσως μόλις ενημερώθηκε ο δήμος. Από την πλευρά του σχολείου, ωστόσο, γίνεται λόγος για καθυστέρηση τουλάχιστον μίας εβδομάδας στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο πρώτος ψεκασμός δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και ακολούθησαν δύο ακόμη επαναληπτικές απεντομώσεις, στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου. Παρά τις παρεμβάσεις, οι ψύλλοι δεν εξαλείφθηκαν, με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνισή τους και κατά τη διάρκεια του Αγιασμού.

Σύμφωνα με καταγγελίες, ως πιθανή πηγή του προβλήματος αναφέρονται δεσποζόμενοι σκύλοι και γάτες που βρίσκονταν σε γειτονικό χώρο και φέρεται να εισέρχονταν στο προαύλιο του σχολείου. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, τα ζώα απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες απολύμανσης και απεντόμωσης και στις ιδιοκτησίες που συνορεύουν με το σχολείο.

Οι νέες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται πλέον σε καθημερινή βάση, με στόχο να αντιμετωπιστούν όχι μόνο τα ενήλικα έντομα αλλά και τα αυγά τους. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η διαδικασία θα διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί οριστικά.

Μέχρι να διασφαλιστεί ότι οι χώροι του σχολείου είναι απολύτως ασφαλείς, η λειτουργία του παραμένει σε αναστολή, ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των νέων απεντομώσεων.

Η καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία έκανε λόγο για «απαράδεκτη κατάσταση» και κατήγγειλε αδιαφορία των αρμόδιων αρχών, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα είχε γίνει γνωστό στη δημοτική αρχή αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η κατάσταση δημιουργεί ζήτημα δημόσιας υγείας και ζητά από τον δήμο να προχωρήσει άμεσα σε απολύμανση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου.

Παράλληλα, ζητά να διασφαλιστεί ότι το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα θα είναι απολύτως ασφαλές για την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις.