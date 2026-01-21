Μενού

Ζάκυνθος: Γεμάτο το όπλο που πήρε μαζί του στο σχολείο ο 14χρονος - Δημοτικός υπάλληλος ο πατέρας του

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το περιστατικό με τον 14χρονο στην Ζάκυνθο, ο οποίος πήγε στο σχολείο με γεμάτο όπλο.

Reader symbol
Newsroom
Κλειστό σχολείο
Κλειστό σχολείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε σχολείο της Ζακύνθου, όταν ένας 14χρονος μαθητής εμφανίστηκε στον χώρο έχοντας στην κατοχή του γεμάτο πιστόλι, προκαλώντας τρόμο σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο ανήλικος, θέλοντας να επιδείξει «σκληρό» προφίλ, είχε κρεμάσει το όπλο στη ζώνη του και κυκλοφορούσε στο προαύλιο, τραβώντας την προσοχή και τα έντρομα βλέμματα όσων τον έβλεπαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο του σε περιοχή της Ζακύνθου με πιστόλι μάρκας «CREVA ZASTAVA», διαμετρήματος 9mm. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όπλο ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος το είχε κρυμμένο στο σπίτι τους. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι το πιστόλι ήταν παράνομο, καθώς έφερε αποξεσμένο σειριακό αριθμό.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο από πού προμηθεύτηκε ή για ποιο λόγο κατείχε το όπλο ο 39χρονος πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος στη Ζάκυνθο.

Οι συμμαθητές του 14χρονου, μόλις αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του όπλου, ενημέρωσαν άμεσα τους καθηγητές τους, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές. Ακολούθησε η προσαγωγή τόσο του ανήλικου όσο και του πατέρα του.

Ο 39χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ ο 14χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ