Ζάκυνθος: Γεμάτο το όπλο που πήρε μαζί του στο σχολείο ο 14χρονος - Δημοτικός υπάλληλος ο πατέρας του

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε σχολείο της Ζακύνθου, όταν ένας 14χρονος μαθητής εμφανίστηκε στον χώρο έχοντας στην κατοχή του γεμάτο πιστόλι, προκαλώντας τρόμο σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο ανήλικος, θέλοντας να επιδείξει «σκληρό» προφίλ, είχε κρεμάσει το όπλο στη ζώνη του και κυκλοφορούσε στο προαύλιο, τραβώντας την προσοχή και τα έντρομα βλέμματα όσων τον έβλεπαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο του σε περιοχή της Ζακύνθου με πιστόλι μάρκας «CREVA ZASTAVA», διαμετρήματος 9mm. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όπλο ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος το είχε κρυμμένο στο σπίτι τους. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι το πιστόλι ήταν παράνομο, καθώς έφερε αποξεσμένο σειριακό αριθμό.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο από πού προμηθεύτηκε ή για ποιο λόγο κατείχε το όπλο ο 39χρονος πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος στη Ζάκυνθο.

Οι συμμαθητές του 14χρονου, μόλις αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του όπλου, ενημέρωσαν άμεσα τους καθηγητές τους, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές. Ακολούθησε η προσαγωγή τόσο του ανήλικου όσο και του πατέρα του.

Ο 39χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ ο 14χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελέα.