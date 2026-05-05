Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε με μηχανάκι σε χαντάκι για οπτική ίνα - Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Σοκ προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το οποίο καταγράφει περιστατικό στην Ζάκυνθο κατά το οποίο μια γυναίκα που οδηγεί μοτοσυκλέτα πέφτει στο έδαφος, εξαιτίας μη σηματοδοτημένων έργων για τοποθέτηση οπτικής ίνας.

Το βίντεο καταγράφει καρέ καρέ το ατύχημα της γυναίκας και τη στιγμή της πτώσης της στο πεζοδρόμιο, όταν το μηχανάκι της «κόλλησε» στο χαντάκι που είχε δημιουργηθεί για την τοποθέτηση οπτικής ίνας. Όπως φαίνεται, περαστικοί που είδαν το περιστατικό έσπευσαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα που παρέμενε καθηλωμένη στο έδαφος.

Η γυναίκα δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αναρρώνει στο σπίτι της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει προσλάβει βοήθεια, καθώς δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω του τραύματος που φέρει στο πόδι της.

Η κατάσταση της υγείας της θα μπορούσε να ήταν πιο επιβαρυμένη αν η γυναίκα δεν φορούσε κράνος, όπως διακρίνεται στο βίντεο.

Η ίδια αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά σε βάρος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που δεν έλαβε κανένα μέτρο για την προστασία των διερχόμενων οχημάτων.