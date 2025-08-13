Ζάκυνθος: Η πυροσβεστική έβαλε φωτιά για να ανακόψει τη φωτιά στη Λιθακιά

Αν και στο εξωτερικό, ειδικά στις ΗΠΑ, αυτή είναι μια δεδομένη και γενικά αποδεκτή τακτική της πυροσβεστικής, στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε τόσο συχνά και κάθε φορά που γίνεται είναι προφανές πως συγκεντρώνει πάνω της όλα τα βλέμματα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που μάχονται με το πύρινο μέτωπο στη Λιθακιά της Ζακύνθου αποφάσισε να βάλουν φωτιά προκειμένου να ανακόψει το πύρινο μέτωπο που «κατέβαινε» από την κορυφογραμμή προς τα πρώτα σπίτια του χωριού.

Η μέθοδος «αντι-πυρ» χρησιμοποιείται προκειμένου να στερήσει από τη φωτιά καύσιμη ύλη καθώς καίει έκταση την οποία λίγη ώρα αργότερα θα συναντήσει το πύρινο μέτωπο και έτσι θα ανακοπεί η πορεία του.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ η πυροσβεστική βλέποντας πως η φωτιά «τρέχει» προς τα πρώτα σπίτια του χωριού έβαλε φωτιά και με τον τρόπο αυτό φάνηκε σε πρώτο στάδιο να κόβεται η πορεία του μετώπου.