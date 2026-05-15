Ζάκυνθος: Νεκρή εντοπίστηκε Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στη Ζάκυνθο, καθώς μια τουρίστρια βρετανικής υπηκοότητας βρέθηκε νεκρή μέσα στην πισίνα του καταλύματος όπου διέμενε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Intime
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην περιοχή του Μαραθιά Ζακύνθου, όταν γυναίκα βρετανικής υπηκοότητας έχασε τη ζωή της σε τουριστική βίλα.

Η άτυχη τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του καταλύματος όπου διέμενε από τον σύζυγό της, με τον οποίο βρισκόταν για διακοπές στο νησί, όπως αναφέρει το npress.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές και ασθενοφόρο, ωστόσο ήταν ήδη αργά για την γυναίκα.

Ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής καταγωγής, παρέμεινε στη βίλα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας για τις συνθήκες του περιστατικού. Το ζευγάρι βρισκόταν στη Ζάκυνθο για διακοπές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το συμβάν.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

