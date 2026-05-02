Ζάκυνθος: Πλοίο με τουλάχιστον 670 επιβαίνοντες προσέκρουσε στο λιμάνι

Το πλοίο «Μαρε ντι Λεβάντε» προσέκρουσε στο λιμάνι στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα οι λιμενικές αρχές να απαγορεύσουν τον απόπλου, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.

Απεργία στα πλοία
Απεργία από την ΠΝΟ
Το επιβατηγό  - οχηματαγωγό πλοίο «Μαρε ντι Λεβάντε» προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι της Ζακύνθου, με αποτέλεσμα οι Λιμενικές Αρχές να απαγορεύσουν τον απόπλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο στη γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθος και επιστροφή, μεταφέροντας συνολικά 679 επιβάτες. επί του πλοίου βρίσκονταν επίσης 180 ΙΧ οχήματα, 18 φορτηγά, 4 λεωφορεία, 7 δίκυκλα και 6 αυτοκινούμενα βαν.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Οι επιβάτες αναμένεται να προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία τους.

Την ώρα του συμβάντος στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ανέμους έντασης 7 έως 8 μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο περιστατικό.

ΕΛΛΑΔΑ