Βροχές και καταιγίδες έπληξαν τη Ζάκυνθο με αποτέλεσμα να σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλά σημεία του νησιού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα imerazante.gr, ιδιαίτερα κρίσιμη είναι την ώρα αυτή η κατάσταση στην περιοχή του Αγ. Σώστη και του Λαγανά, όπου οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι, ενώ στην περιοχή της Λιθακιάς έχουν αναφερθεί μικρής κλίμακας κατολισθήσεις.

Ζάκυνθος: Συστάσεις Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων

Σε νεότερη ενημέρωσή της , η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολ. Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη ανέφερε πως στις περιοχές που έχουν αναφερθεί προβλήματα, οι οδηγοί θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως και το βράδυ, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα.

Πλημμύρες στη Ζάκυνθο | imerazante.gr

Αν και στη Ζάκυνθο παρουσιάζονται προβλήματα, σύμφωνα με το meteo.gr, έως τις 17:45 το απόγευμα της Τετάρτης, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς (75 χιλιοστά).

Μετά ακολουθεί η Ζάκυνθος και η Αχαΐα.