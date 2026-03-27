Ζάκυνθος: Πυροβόλησε γειτόνισσά του μετά από καβγά

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη Ζάκυνθο ένας 62χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε στο πόδι μια 60χρονη Γερμανίδα γειτόνισσά του, ύστερα από έντονο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 στην ευρύτερη περιοχή του Γυρίου, όταν ο 62χρονος και άλλοι κάτοικοι της περιοχής ήρθαν ξανά σε αντιπαράθεση με τη γυναίκα, με την οποία, όπως υποστηρίζουν, υπήρχαν συχνά προβλήματα συμπεριφοράς.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άνδρας φέρεται να επιχείρησε να την εκφοβίσει χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα, πυροβολώντας προς το έδαφος. Ωστόσο, από τα σκάγια τραυματίστηκε η 60χρονη στο πόδι.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, που έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν την τραυματισμένη γυναίκα. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά την αυτοψία, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν τρία κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα δύο είχαν πυροδοτηθεί, ενώ από την προανάκριση προέκυψε η ταυτότητα του δράστη, ο οποίος και συνελήφθη.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο και δώδεκα φυσίγγια. Όπως έγινε γνωστό, για τα περισσότερα από τα όπλα ο 62χρονος διέθετε νόμιμες άδειες, οι οποίες ωστόσο ανακλήθηκαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.